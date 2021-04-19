Близких девочки проверили на полиграфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом свердловском городе Лесном продолжается расследование уголовного дела по факту смерти 12-летней Светы Петровой (имя изменено – прим.ред.). Ученица школы № 67 свела счеты с жизнью ранним утром 15 апреля.

Перед смертью девочка записала прощальное видео для матери, в котором выразила опасение не сдать итоговую контрольную по математике. И сразу же отправила в WhatsApp чат 6 «А» класса голосовое сообщение. Последнее сообщение пришло ровно в 09:00. Но друзья послушали запись лишь через несколько минут во время перемены.

- Прощальное сообщение Светы дети показали учителю на перемене, но было уже поздно, - рассказывает «Комсомолке» на правах анонимности источник в школе. – Педагог сразу же пошла в приемную к директору. Уже через несколько минут тревожное сообщение зарегистрировали в дежурной части полиции. Также оповестили родителей, они не знали, что Света не пришла на уроки.

Карьер, в котором нашли школьницу. Фото: Сергей Новиков

Спустя четыре часа тело шестиклассницы нашли в заброшенном карьере, что в двух километрах от поселка Горный. Изначально СК возбудил дело по статье о доведении до самоубийства. Но к вечеру выяснились ужасные детали.

При осмотре тела эксперты нашли следы изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Учителя отмечают, что следователи не распространяют информацию о дополнительных преступлениях.

- Всех учителей допросили. Кого-то прямо в школе, кого-то в следственный отдел вызывали. Допрашивали и других детей вместе с родителями. Ничего особенного не спрашивали, что знаем, как узнали, не замечали ли чего-то странного в ее поведении, - добавил собеседник «КП».

Источник, знакомый с ходом расследования подтвердил факт допроса учителей. Ранее с использованием полиграфа были допрошены родители Светы и соседи.

- Тема очень тяжелая. Даже если насильник будет найден, об этом официально никогда не сообщат. Это вмешательство в личную жизнь семьи, а им сейчас и без этого тяжело. Тем более родители девочки уже возрастные люди, Света была поздним ребенком, - рассказал источник «КП».

Стоит отметить, что в последнее время в Свердловской области участились случаи суицидов среди несовершеннолетних. Этим утром покончил с собой 17-летний парень из Нижнего Тагила.

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