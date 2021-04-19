СК возбудил уголовное дело после смерти 17-летнего парня в Нижнем Тагиле

Силовики изъяли телефон и ноутбук погибшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после смерти 17-летнего парня на улице Зари. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, в крови несовершеннолетнего нашли следы наркотиков.

- Следователи СК изъяли телефон и ноутбук погибшего. Также планируется допросить ближайший круг окружения, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что в Лесном свела счеты с жизнью 12-летняя школьница. Позже выяснилось, что девочка была изнасилована. Также в начале года в Березовском покончила с собой маленькая девочка, родители посчитали, что это следствие влияния аниме-игры. Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе.