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Происшествия19 апреля 2021 10:19

СК возбудил уголовное дело после смерти 17-летнего парня в Нижнем Тагиле

В крови подростка нашли следы наркотиков
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Силовики изъяли телефон и ноутбук погибшего

Силовики изъяли телефон и ноутбук погибшего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после смерти 17-летнего парня на улице Зари. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, в крови несовершеннолетнего нашли следы наркотиков.

- Следователи СК изъяли телефон и ноутбук погибшего. Также планируется допросить ближайший круг окружения, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что в Лесном свела счеты с жизнью 12-летняя школьница. Позже выяснилось, что девочка была изнасилована. Также в начале года в Березовском покончила с собой маленькая девочка, родители посчитали, что это следствие влияния аниме-игры. Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе.

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