Из салона украли женскую сумку и деньги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Серовском тракте рядом с обителью отца Сергия ограбили элитный Audi. Предположительно, машину обнесли, когда послушники забирали монахинь из Среднеульского монастыря. Как рассказал «КП» хозяйка иномарки, из салона пропала сумочка и деньги.
Сейчас женщина ждет прибытия оперативной группы полиции, чтобы составить заявление и зафиксировать поврежденное имущество. Примечательно, что дежуривший рядом наряд ДПС не заметил воришек.
Хозяйка иномарки ждет прибытия оперативной группы, чтобы составить заявление о краже
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В сумочке было вообще все: деньги, карточки, документы, - рассказала «КП» владелица Audi Наталья. - Меня попросили не трогать ничего, чтобы не стереть отпечатки пальцев грабителей.
Предположительно, машину ограбили, когда послушники забирали монахинь из монастыря
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На территории Среднеуральского женского монастыря сейчас остаются только приставы и сотрудники полиции. Машины скорой помощи уже уехали обратно в город. Епархия организовала для монахинь размещение на базе отдыха, но они отказались туда ехать.
По словам заместителя министра общественной безопасности Свердловской области Александра Клешнина, после окончания следственных действий монахини смогут вернуться в монастырь.
- В целом все прошло спокойно, хоть люди и были недовольны. Сейчас по решению суда территория обители принадлежит Екатеринбургской епархии. Я не исключаю, что позже монахини сюда вернутся, - рассказал Александр Клешнин.
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