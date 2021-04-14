Из салона украли женскую сумку и деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Серовском тракте рядом с обителью отца Сергия ограбили элитный Audi. Предположительно, машину обнесли, когда послушники забирали монахинь из Среднеульского монастыря. Как рассказал «КП» хозяйка иномарки, из салона пропала сумочка и деньги.

Сейчас женщина ждет прибытия оперативной группы полиции, чтобы составить заявление и зафиксировать поврежденное имущество. Примечательно, что дежуривший рядом наряд ДПС не заметил воришек.

Хозяйка иномарки ждет прибытия оперативной группы, чтобы составить заявление о краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В сумочке было вообще все: деньги, карточки, документы, - рассказала «КП» владелица Audi Наталья. - Меня попросили не трогать ничего, чтобы не стереть отпечатки пальцев грабителей.

Предположительно, машину ограбили, когда послушники забирали монахинь из монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Среднеуральского женского монастыря сейчас остаются только приставы и сотрудники полиции. Машины скорой помощи уже уехали обратно в город. Епархия организовала для монахинь размещение на базе отдыха, но они отказались туда ехать.

По словам заместителя министра общественной безопасности Свердловской области Александра Клешнина, после окончания следственных действий монахини смогут вернуться в монастырь.

- В целом все прошло спокойно, хоть люди и были недовольны. Сейчас по решению суда территория обители принадлежит Екатеринбургской епархии. Я не исключаю, что позже монахини сюда вернутся, - рассказал Александр Клешнин.

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