Жителей Среднеуральского женского монастыря вывезут на базу отдыха «Остров сокровищ»

Размещение на базе отдыха жителей обители будет добровольным Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сторонников отца Сергия (Николая Романова) вывезут из Среднеуральского женского монастыря на базу отдыха.

- Всем жителям Среднеуральского женского монастыря будет предоставлена возможность временного размещения на базе отдыха «Остров сокровищ», - уточняет специалист Министерства общественной безопасности по Свердловской области Сергей Пермяков. - Людям будет предоставлено 3-х разовое горячее питание. Все будут размещены в 2-3 местных номерах. Размещение на базе отдыха добровольное.

Часть обитателей монастыря вывозят из обители Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Пермякова, на базе отдыха они смогут находиться до того момента, пока не определятся, где будут жить в дальнейшем. Если им понадобится транспорт, то мы его так же предоставим. Выгонять никого не будем. На данный момент нет возможности сказать, сколько человек согласится поехать на базу.

База отдыха «Остров сокровищ» размещена по Режевскому тракту под Екатеринбургом.

Напомним, что в 6 часов утра 14 апреля в обитель отца Сергия нагрянули силовики для немедленного исполнения решения суда о выселении жителей монастыря из-за опасности нахождения на территории обители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все встаем на молитву»: в обитель отца Сергия снова нагрянул ОМОН. В ночь на 26 февраля 2021 года в Среднеуральский женский монастырь приехали силовики (подробнее)

Зона святого режима: как живет Среднеуральский женский монастырь после лишения сана отца Сергия. Репортаж из обители скандального уральского священника (подробнее)