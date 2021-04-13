Убийца уничтожал «цели», что избавиться от «урона», который получил в результате травли в школе и техникуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга поставил точку в деле об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Санкт-Петербурге. Вечером 25 августа 2018 года на территории горнолыжного комплекса были застрелены Ксения Солтанова и Наталья Кузенцова. На следующее утро тела обнаружил грибник: Ксения была мертва, а за жизнь Натальи еще неделю боролись врачи больницы № 24.

Поймать предполагаемого стрелка удалось лишь через 16 месяцев, им оказался инженер завода имени Калинина Алексей Александров. На первом же допросе он сознался в преступлении и подробно рассказал, как убивал девушек.

В ходе следствия выяснилось, что истинными мотивами чудовищной расправы послужило «трудное» детство обвиняемого. В школе над ним издевались, а в техникуме задиры отбирали деньги. По словам матерей девушек, Алексей также знал, что ему изменяет жена Юлия.

- В детстве у меня были воображаемые друзья. Это были говорящие котята. Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле и помощи, как таковой, нет. Самое страшное — это когда учитель выходит, и они остаются возле меня. Вы смотрели фильм «Класс»? Когда я смотрел его, он как будто был снят про меня, - объяснял Александров.

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- Я не понимаю их шуток, считаю их для себя не уместными. Часто замыкаюсь в себе. Меня очень легко обидеть. Обидеть до слез. С детского сада я замечаю, что не могу вести себя как остальные, хотя стараюсь. Плачу по не подходящему поводу, тогда например когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки, выпивка, - сказал Алексей Александров во время следствия.

Осенью 2020 года Свердловский областной суд признал Александрова виновным и назначил ему пожизненный срок в тюрьме. Но стрелок подал апелляцию, после чего была назначена повторная экспертиза. Специалисты во второй раз пришли к выводу, что убийца вменяемый.

Семьи девушек так и не оправились после потери дочерей. Фото: предоставлено родственниками

Таким образом у суда не появилось оснований для изменений решения - остаток дней Алексей Александров проведет за решеткой.

- Приговор суда вступил в законную силу. Александров будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

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