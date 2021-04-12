Про двух из пяти уральцев, побывавших в космосе, даже сняли фильмы «Время первых» и «Салют-7». Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 апреля исполнилось ровно 60 лет с первого полета человека в космос. За Юрием Гагариным, последовали многие другие. Среди них были и те, кого жители Свердловской области могут с гордостью назвать своими земляками. Ниже мы рассказываем, кто именно из свердловчан смог «долететь до звезд».

ПАВЕЛ БЕЛЯЕВ - УЧИЛСЯ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Космонавт Павел Беляев родился не на Урале. Его малая родина это деревня Челищево в Вологодской области. Однако к нашему региону он имеет непосредственное отношение. Во-первых, у нас он учился в школе. В 1937 году его отец, трудившийся фельдшером, перешел на работу в Каменск-Уральский и перевез с собой всю семью. Павлу тогда было 12 лет. С шестого по девятый класс он учился в школе №3 Каменска-Уральского. А в десятом классе перешел в школу №1, так как школа №3 была отдана под госпиталь для раненых солдат — началась Великая Отечественная война.

После выпускного Беляев работал на трубном заводе, пока ему не исполнилось 18 лет. Затем его взяли в летное училище, после которого началась служба в ВВС, которая впоследствии обернулась для него зачислением в отряд космонавтов.

Павел Беляев и Алексей Леонов 18 марта 1965 года по пути на космодром. Фото: фотохроника ТАСС

Своеобразным возвращением на Урал для Павла Беляева можно считать не совсем удачное завершение полета на космическом корабле «Восход-2». В историю космонавтики тот полет 18 марта 1965 года вошел благодаря первому выходу человека в открытый космос.

Лавры тут, правда, не у Беляева, а у Алексея Леонова, так как Беляев в тот момент оставался на корабле. Но запомнился тот полет и другим — когда космонавты возвращались на Землю, в корабле вдруг перестала работать система автоматической посадки. Управлять им Беляеву и Леонову пришлось вручную. К сожалению, они промахнулись, и вместо подготовленного полигона сели в густые уральские леса у пермских сел Березовка и Кургановка. Первым космонавтов нашел охотник Иван Федосеев.

- Он охотился на куниц и в тот день решил проверить в лесу свои капканы, - говорит Вера Кузнецова, жительница Березовки. - Когда увидел среди деревьев космический аппарат и двух космонавтов, вздрогнул - даже варежки с рук у него упали. Беляев и Леонов долго убеждали его, что они не привидения и не инопланетяне. Когда Иван убедился в этом, разжег им костер. У самих космонавтов засырели спички и сигнальные ракетницы. Они угостили его космической едой. А он их земной – краюшкой черного хлеба с салом - тем, что у него было с собой.

А вскоре к месту приземления прибыли свердловские вертолеты. Найти космический корабль удалось благодаря куполу парашюта, зацепившемуся за кроны деревьев. Об этом полете, кстати, не так давно вышел российский фильм «Время первых» с Евгением Мироновым и Константином Хабенским.

Константин Хабенский сыграл Павла Беляева. Фото: «Время первых» (2017)

ВИТАЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВ - В КОСМОСЕ ИГРАЛ В ШАХМАТЫ С ЗЕМЛЕЙ

В Свердловской области будущий космонавт Виталий Севастьянов прожил лишь десять лет. Он родился в 1935 году в городе Красноуральске, но в 1945-м его семья переехала в Сочи. Там он и окончил школу, а потом поступил в Московский авиационный институт (МАИ).

- Виталий Севастьянов со студенческой скамьи мечтал о небе, - отмечали в Роскосмосе. - Уже на четвертом курсе МАИ ученый совет присудил ему стипендию имени авиаконструктора Н.Н.Поликарпова. Он стал автором более 200 научных публикаций, целого ряда изобретений и открытий. Будучи зачислен в 1967 году в отряд космонавтов, Севастьянов дважды – в 1970 и в 1975 годах – совершил полеты в космос.

Севастьянов был одним из кандидатов, кого собирались отправить исследовать Луну на пилотируемом космическом корабле. В СССР было две таких параллельных программы. Они предполагали облет спутника Земли и посадку на него. К сожалению, этот полет так и не состоялся. Поэтому пальма первенства в этом деле ушла США.

Летчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов (вверху) в невесомости. Фото: Черединцев Валентин/Фотохроника ТАСС

Говоря о двух космических экспедициях Севастьянова, которые состоялись, можно отметить, что первая в 1970-м длилась 17 суток и почти 17 часов. Для своего времени это был мировой рекорд по длительности пребывания в космосе. Полет проходил на корабле «Союз-9». Севастьянов выполнял на нем обязанности бортинженера. Кстати, эта экспедиция запомнилась еще и тем, что во время нее прошла первая в мире шахматная игра между космонавтами и людьми на Земле. Партия длилась шесть часов и завершилась дружбой — то есть ничьей.

Второй полет в 1975 году был уже дольше — 62 суток и 23 часа. На корабле «Союз-18» в качестве бортинженера он поднялся с коллегой на орбитальную станцию «Салют-4», где провел несколько экспериментов и исследований.

ВАСИЛИЙ ЛАЗАРЕВ - РАБОТАЛ В ТРАВМПУНКТЕ

Все советские газеты 30 сентября 1973 года восторженно писали о возвращении экипажа корабля «Союз-12». Проведя в космосе почти двое суток, они 29 раз облетели вокруг Земли. Руководил полетом тогда Василий Лазарев, выпускник Свердловского медицинского института.

Как и Павел Беляев, Лазарев родился не на Урале. Он появился на свет 23 февраля 1928 года в селе Порошино Алтайского края. Его семья не редко меняла место жительства, пока в конце концов не переехала к родственникам в Среднеуральск. Именно здесь Василий Лазарев пошел в первый класс.

Фотография космонавтов Василия Лазарева и Олега Макарова с автографом последнего. Фото: сайт администрации Железнодорожного района Екатеринбурга

Сам космонавт вспоминал, что о небе он стал мечтать после того, как над городом однажды низко пролетел самолет. Разглядев силуэт летчика в кабине, школьник Василий Лазарев захотел точно так же пролететь над землей.

Чтобы исполнить свою мечту, после школы он собирался поступить в Свердловскую летную спецшколу. Пошел туда вместе с другом. Но когда дело дошло до медкомиссии, Лазарев ее с легкостью прошел, а друг нет. Чтобы товарищу было не обидно, Лазарев тоже решил отказаться от карьеры летчика. Вместе друзья поступили в Свердловский мединститут. В свободное время Лазарев подрабатывал в травмпункте, а потом даже стал ассистировать хирургам на сложных операциях.

И все таки судьба распорядилась так, что скоро Лазарев все равно оказался за штурвалом самолета. Сначала он перевелся в Саратовский медицинский институт, где его стали учить на врача, служащего в военно-воздушных силах, а затем и вовсе ему попалось на глаза объявление о зачислении студентов в летное училище.

Родители космонавта Василия Лазарева в редакции газеты «Вечерний Свердловск» после сообщения о полете космического корабля «Союз – 12» в 1973 году. Фото: Государственный архив Свердловской области

В отряд космонавтов его зачислили в 1966 году. Первый полет был в 1973-м, а второй в 1975-м, который чуть не закончился гибелью космонавта. Из-за аварии ракеты-носителя - отказ двигателей третьей ступени - космонавтам удалось подняться лишь на высоту в 192 километра над Землей. Сам полет по этой причине длился лишь 21.5 минуты, после чего космонавты вернулись на землю в аварийной капсуле. Она приземлилась на Алтае на склоне одной из гор, где космонавтам пришлось ждать спасательную команду еще сутки.

ВИКТОР САВИНЫХ - СТРОИЛ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

Как и Василий Лазарев, Виктор Савиных пришел в космонавтику из профессии, которая совсем не связана с небом — с железной дороги. Он родился в Кировской области в 1940 году. После школы поступил в Пермский техникум железнодорожного транспорта, где выучился на техника-путейца.

Члены экипажа космического корабля «Союз Т-13» Виктор Савиных (слева) и Владимир Джанибеков во время предполетной подготовки. Фото: Альберт Пушкарев/Фотохроника ТАСС

В 1960 году он трудился бригадиром на ремонте сооружений Свердловской железной дороги. Благодаря корочкам железнодорожника в армию его призвали в железнодорожные войска. Во время службы он занимался строительством магистрали Ивдель-Обь. Потом была учеба в Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии и работа в НПО «Энергия», который создавал системы управления космическими кораблями. В отряд космонавтов его зачислили уже в 1978 году, когда Виктору Савиных было 38 лет.

За свою карьеру он трижды летал в космос и в общей сложности провел там более 252 суток. Самый длинный его полет длился 168 суток. О том, как космонавты перед полетом справлялись со стрессом он как-то рассказывал «Комсомольской правде»:

- К нам приходила Эдита Пьеха, давала концерт. Моя жена (уже во время полета, - Прим. Ред.) приезжала раз в неделю поговорить со мной по телефону, и рассказывала мне все, чтобы мы не волновались. Только хорошее говорили. Во время моего полета сгорела дача, но мне об этом не рассказывали, чтобы я не волновался.

Павел Деревянко в роли Виктора Алехина, прототипом которого и стал космонавт Виктор Савиных. Фото: фильм «Салют-7» (2017)

О втором полете Виктора Савиных, который состоялся в июне 1985 года был снят фильм «Салют-7», в котором роль Савиных сыграл актер Павел Деревянко (в фильме, правда, его персонажу дали другую фамилию, - Прим. Ред.). Сюжет был основан на реальной ситуации, когда Виктору Савиных и Владимиру Джанибекову нужно было догнать в космосе неуправляемую станцию «Салют-7», которая вышла из строя из-за сбоя питания. Ее снова нужно было взять под контроль.

СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВ - ВСЯ СЕМЬЯ БОЛЕЛА КОСМОСОМ

А вот Сергей Прокопьев это уже наш современник. В 2018 году он провел в космосе 197 суток. Полетел в июне, а вернулся уже в декабре. За время пребывания на Международной космической станции он с другими членами экипажа занимался научно-прикладными исследованиями и экспериментами, а также поддерживал работоспособность МКС.

Сергей Прокопьев (в центре) с коллегами на МКС. Фото: instagram.com/prokopyev_iss/

Сергей Прокопьев родился в 1975 году в Свердловске в семье военного летчика. После школы он учился в Тамбовском высшем военно-авиационном училище. Командовал стратегическим бомбардировщиком Ту-160, даже пролетал на нем над Красной площадью во время Парада Победы в 2010 году.

В космосе даже тяжелый предмет будет весить, как пушинка. Фото: сообщество «Космонавт Сергей Прокопьев» в социальной сети vk.com

- Я вырос в семье, которая болела космосом, - рассказывал Сергей Прокопьев. - Мои родители фанатели от всего, что с ним связано. Они познакомились в астрономическом кружке, потом занимались парашютным спортом. Поэтому все, что связано с авиацией и космосом было вокруг меня с самого моего рождения. И всю дальнейшую судьбу я сложил так, чтобы она была связана с авиацией. А когда представился шанс поступить в отряд космонавтов, то я был уже готов к этому.

В отряд космонавтов он вступил в 2010 году. Но своей очереди для полета в космос пришлось ждать почти восемь лет. На МКС он исполнял обязанности борт-инженера.

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