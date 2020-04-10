«Охотник принял космонавтов за инопланетян»: 55 лет назад в уральской тайге по ошибке приземлился экипаж «Восхода-2»

Полет космического корабля «Восход-2», состоявшийся 18 марта 1965 года, был историческим не только для СССР, но и для всего мира. Ведь именно во время него человек впервые вышел в открытый космос. Этим человеком был Алексей Леонов. Командир Павел Беляев в тот момент оставался на корабле. Но это не единственное, чем запомнился тот полет.

Пока «Восход-2» находился на орбите Земли, произошло семь серьезных нештатных ситуаций, четыре из которых могли привести к трагедии. Например, выйдя в открытый космос, Леонов едва там не остался - в космическом вакууме скафандр вдруг раздулся, из-за чего космонавту не удавалось войти обратно в шлюз.

Неприятности ждали космонавтов и при возвращении на Землю - отказала система автоматической посадки, из-за чего также впервые в истории, управлять кораблем космонавтам пришлось вручную. В итоге он приземлился не на подготовленный полигон, где Леонова с Беляевым ждали военные и медики, а рухнул в густые уральские леса, чуть ли не на голову жителям пермских сел Кургановка и Березовка.

Павел Беляев и Алексей Леонов 18 марта 1965 года по пути на космодром. Фото: фотохроника ТАСС

ПРОВЕРЯЛ КАПКАНЫ, НАТКНУЛСЯ НА КОСМОНАВТОВ

- Никто тогда в небо не посмотрел и не увидел, как падает космический корабль, но все услышали гул, а еще, очень странно, по округе вдруг стал разноситься запах чеснока, - вспоминает жительница Березовки Вера Кузнецова.

Космический корабль приземлился в нескольких километрах от села, в лесной чаще. Первым, кто обнаружил Леонова с Беляевым посреди тайги, был простой местный охотник Иван Федосеев.

- Он охотился на куниц и в тот день решил проверить в лесу свои капканы, - продолжает Вера Кузнецова. - Когда увидел среди деревьев космический аппарат и двух космонавтов, вздрогнул - даже варежки с рук у него упали. Беляев и Леонов долго убеждали его, что они не привидения и не инопланетяне. Когда Иван убедился в этом, разжег им костер. У самих космонавтов засырели спички и сигнальные ракетницы. Они угостили его космической едой. А он их земной – краюшкой черного хлеба с салом - тем, что у него было с собой.

У космонавтов был коротковолновый передатчик, который азбукой Морзе передавал сигнал «ВН» - все нормально. Однако из-за технических ограничений точное место посадки Беляев и Леонов руководству сообщить не могли. Поэтому встреча с охотником Федосеевым была для них как нельзя кстати.

- У нас в Березовке маленький коммутатор был 40-номерной и по всем деревням были телефоны, соединявшиеся с нами по проводам через столбы, - вспоминает Мария Мальцева, в 1965 году работавшая телефонисткой в Березовке. - Один телефон был в Кургановке. Охотник Федосеев пришел в сельсовет, рассказал о космонавтах в лесу. После этого мы соединили сельсовет с Соликамском и Пермью.

Полоса «Комсомольской правды» за 19 марта 1965 года.

НАШЛИ ПО ПАРАШЮТУ

Чтобы эвакуировать космонавтов, нужно было знать точное место приземления, координаты которого охотник назвать не мог. Поэтому район, который он указал, стали прочесывать свердловские вертолеты.

- Свердловская область тогда одной из первых в стране начала получать вертолеты, - вспоминает Леонид Рыбаков, в 1960-х годах работавший вторым пилотом вертолета Ми-8 второго Свердловского авиапредприятия. - Но так как вертолеты тогда нужны были для нефтепромышленности, базировались они не в Екатеринбурге, а в Перми в аэропорту Большое Савино. У самой Перми вертолетов в то время вообще не было. И наш свердловский экипаж одним из первых получил указание - искать этих космонавтов.

Экипаж вертолета состоял из Алека Львова, Михаила Шестакова и Юрия Беляева, однофамильца одного из космонавтов «Восхода-2». Найти космонавтов летчикам удалось спустя сутки.

- Нашли их по куполу от спускаемого аппарата, который зацепился за дерево, - говорит Леонид Рыбаков. - Потом экипаж наградили за это - каждому подарили по «Спидоле». Это такой радиоприемник, который все хотели в то время.

Пилоты второго Свердловского авиапредприятия на месте, где приземлились космонавты. Этот памятник, сделанный из титана, не сохранился. Кто-то спилил его и увез в 80-х. Фото: предоставлено Леонидом Рыбаковым

КОСМОНАВТАМ «СБРОСИЛИ» ЛЕСОРУБА

Так как аппарат Беляева и Леонова приземлился в тайге, вертолетчикам подобраться к ним было затруднительно – места для посадки не хватало. Начали думать, как быть? Авиаторы предложили поднять космонавтов в специальной сетке. Но столичное начальство и военные, которые понаехали в Березовку и Кургановку, рисковать космонавтами запретили.

- Тогда было решено на этой же сетке с вертолета «сбросить» им лесоруба Василия

Наседкина, - рассказывает жительница Березовки Вера Кузнецова. - Он спилил мешавшие деревья, но выяснилось, что вертолет все равно не посадить. Там же лежал полутораметровый снег. Пришлось готовить посадочную площадку в девяти километрах дальше. А космонавтов отправили туда на лыжах.

После этого вертолет увез космонавтов. По одним данным сразу в Пермь, где их ждал самолет. Но по данным пилотов Второго Свердловского авиаотряда, космонавтов сначала увезли в Соликамск, а оттуда уже военные перевезли их в Пермь.

- Этим ведь всем должны были военные вертолетчики заниматься, но их там и близко не было, - говорит Леонид Рыбаков. - Проблемы, видимо, у военных были какие-то. И этот казус они решили скрыть - как так, что случайный гражданский экипаж вертолета спас космонавтов. И все это было засекречено.

Секрет секретом, но о том, что в тех краях приземлились космонавты очень скоро узнали и жители окрестных сел и даже города Березники - ближайшего к месту посадки.

- У нас в Березовке столько людей собралось, на крышу все залезали, ждали когда через нас космонавтов повезут, - вспоминает Мария Мальцева. - Столько людей было. Военных и техники проехало очень много, а космонавтов не было. Оказалось, их на вертолете увезли. В город Березники их тоже не повезли, хотя и там их ждали.

Космонавт Алексей Леонов ушел из жизни 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЕРНУЛИСЬ СПУСТЯ 12 ЛЕТ

Всего в уральской тайге Леонов и Беляев провели трое суток. Еще при жизни в разговоре с «Комсомолкой» Леонов вспоминал, благодаря чему после посадки им удалось не замерзнуть.

- У меня в скафандре было по колено влаги, примерно 6 литров. Так в ногах и булькало, - вспоминал Леонов. - Мы сняли скафандры, разделись догола, выжали белье, надели его вновь. Затем спороли экранно-вакуумную теплоизоляцию обшивки кабины. Всю жесткую часть выбросили, а остальное надели на себя. Это девять слоев алюминизированной фольги, покрытой сверху дедероном (это ткань из синтетического волокна, которая тогда выпускалась в ГДР. - Авт.). Сверху обмотались парашютными стропами, как две сосиски.

Кстати, увидеться жителям Березовки, Кургановки и Березников с космонавтом Леоновым все же удалось, но лишь спустя 12 лет после той посадки. В 1977 он приехал, когда на месте, где находился спускаемый аппарат был воздвигнут титановый обелиск с памятной табличкой.

- Он был воздвигнут на бетонном основании. Мешки с цементом к нему возили на вертолете, - вспоминает Леонид Рыбаков. - Нас и на открытие приглашали.

Памятник этот, увы, не сохранился. В 80-х годах кто-то спилил его, как драгметалл, и увез в неизвестном направлении.

КСТАТИ

В 2017-м на экраны вышел фильм режиссера Дмитрия Киселева «Время первых». В основу сюжета легло то самое незапланированное приземление космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Первого сыграл артист Евгений Миронов. Второго - Константин Хабенский.