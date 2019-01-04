Уральский космонавт Сергей Прокопьев: «В состоянии невесомости я чувствовал себя суперменом»

Две недели назад с Международной космической станции вернулся уральский космонавт Сергей Прокопьев. Сейчас он проходит реабилитацию. Корреспонденты «Комсомолки» связались с ним, чтобы лично узнать, каково это – вернуться на Землю после 197 дней невесомости.

РОМАНТИЗМ ПРОФЕССИИ НЕМНОГО УТРАЧЕН

– Сергей Валерьевич, вы с детства мечтали полететь в космос?

– Я вырос в семье, которая болела космосом. Мои родители фанатели от всего, что с ним связано. Они познакомились в астрономическом кружке, потом занимались парашютным спортом. Поэтому все, что связано с авиацией и космосом было вокруг меня с самого моего рождения. И всю дальнейшую судьбу я сложил так, чтобы она была связана с авиацией. А когда представился шанс поступить в отряд космонавтов, то я был уже готов к этому.

По пути на космодром. Фото: сообщество «Космонавт Сергей Прокопьев» в социальной сети vk.com

– В советское время стать космонавтом было мечтой каждого мальчишки. А как по-вашему сейчас обстоят дела? Много ли молодежи стремится попасть в космос?

– Романтизм профессии немного утрачен, это да. Теперь молодежь мыслит более материально. С одной стороны, может, это и правильно, с другой – люди, которые болеют космосом, все же остались. Я знаю об этом, так как они звонят мне. Надеюсь, следующее поколение космонавтов откроет много интересного и продолжит работу уже, возможно, на дальних рубежах нашей солнечной системы. Будем надеяться на лучшее. В принципе, я думаю, что мой пример для многих должен быть заразителен. Я, обычный человек, который вырос в спальном районе Екатеринбурга, смог попасть в космос. Думаю, другие ребята, кто не до конца уверен в своих силах, поймут, что и для них это возможно. Было бы желание, мечта и сила воли. Надеюсь, что в Екатеринбурге будет еще целая плеяда космонавтов-исследователей.

С зарубежными коллегами МКС Сергей Прокопьев отметил Хэллоуин. Фото: сообщество «Космонавт Сергей Прокопьев» в социальной сети vk.com

В КОСМОСЕ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ СУПЕРМЕНОМ

– На что были похожи ощущения, когда внезапно в космосе вы потеряли всю массу своего тела?

– Ощущения крайне необычные. Первый раз космонавтов готовят к невесомости еще на общекосмической подготовке сразу после поступления в отряд. Это случается через полгода – специальный самолет поднимается на высоту от пяти до десяти километров и примерно на 30 секунд для всех, кто сидит внутри, наступает невесомость. Поэтому при выведении в космос, когда невесомость уже постоянная, человек уже знает, что его ждет. Невесомость – это прекрасное ощущение. Можешь летать, можешь одним пальцем двигать тяжелые грузы – чувствуешь себя Суперменом. Даже немного жалко терять эти способности, когда возвращаешься на Землю.

– Тяжело после невесомости, снова становиться тяжелым?

– Да. Руки и ноги тяжелеют и уже надо прилагать усилия, чтобы двигать ими. Но, что еще хуже, вестибулярный аппарат, привыкший к невесомости, начинает конфликтовать с телом, и первое время на Земле ты не можешь просто взять и встать, как делал раньше. Чем дольше ты был в космосе, тем больше времени уйдет на то, чтобы снова привыкнуть к гравитации.

В этом месте экипаж обнаружил просверленное в борту корабля отверстие. Фото: сообщество «Космонавт Сергей Прокопьев» в социальной сети vk.com

– Вы пытались найти Екатеринбург из космоса?

– Это сложно. Дело в том, что Екатеринбург находится на широте 56,5 градусов, а у Международной космической станции максимальная широта 51,6. Если я и мог наблюдать Екатеринбург, то только под наклоном. И расстояние по наклонной между городом и станцией не 400 километров, как высота станции, а в районе двух тысяч километров. То есть, найти родной город было не так-то просто. Плюс облачность и тени мешали. Но за время экспедиции мне все же удалось несколько раз сфотографировать Екатеринбург. А мой коллега Олег Артемьев один раз сделал очень хороший снимок столицы Урала. Там даже Центральный стадион было видно.

ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ, ПРОСВЕРЛЕННОЕ В «СОЮЗЕ», МОЖНО БЫЛО ВИДЕТЬ КОСМОС

– Если вспомнить про нашумевшее отверстие в корпусе корабля «Союз», которое кто-то просверлил… Насколько вообще толстые стенки у корабля? Их разве можно просто взять и просверлить?

– Толщина герметичной оболочки корабля и станции составляет от 1,5 до 3 миллиметров. Там, конечно, есть слои, которые защищают от мелких метеоритов, но сама оболочка не толстая. То есть, просверлить, в принципе, если кто-то задумает, не такая уж большая проблема. Сейчас наша комиссия разбирается, когда это произошло. Может, еще на Земле, может уже в космосе. Но, честно говоря, я в своем экипаже полностью уверен и даже трудно предположить, что кто-то из нас мог это сделать.

В космосе даже тяжелый предмет будет весить, как пушинка. Фото: сообщество «Космонавт Сергей Прокопьев» в социальной сети vk.com

– Через это отверстие можно было космос увидеть?

– Да, мы могли наблюдать вакуум невооруженным глазом. Тут был понятный психологический момент очень интересный. Но экипаж в этом отношении действовал слаженно – быстро локализовали проблему. На работе станции это сказалось не очень сильно.

СФОТОГРАФИРОВАТЬ СВОЙ ГОРОД – ГЛАВНЫЙ РИТУАЛ

– В ночь с 27 на 28 июля весь Екатеринбург наблюдал лунное затмение. Многие заметили, как на ее фоне пролетает МКС с вами на борту. А вы помните, что делали в тот момент?

– Этот момент я помню. Мы тогда с помощью нашей фотоаппаратуры следили за Луной. Потом мне с Земли стали приходить весточки по почте, что нашу станцию видели из Екатеринбурга, и там была целая трансляция в планетарии организована. Мы, конечно, были воодушевлены, тем, что был такой ажиотаж на Земле. Очень приятно, что люди тут наблюдали не только, как Луна скрывается в тени, но и как наша «звездочка» с нами внутри пролетает мимо.

Из космоса Сергей Прокопьев фотографировал Землю. Фото: сообщество «Космонавт Сергей Прокопьев» в социальной сети vk.com

– А как выглядит лунное затмение из космоса?

– В этот момент Луна очень крупная. Четко видны все кратеры, весь рельеф. Для меня это было интересно, волнительно. Такие снимки на Земле я не мог сделать.

– Есть ли у космонавтов какой-нибудь ритуал, который надо выполнить, когда станция пролетает над родным городом?

– Каждый, кто прибывает на станцию, первым делом начинает искать родные места на Земле. Сфотографировать их – основной ритуал. Найти свой город не сложно. Нас ведь готовят заранее. Я могу просто посмотреть на земной шар из космоса и с точностью до 300 километров сказать, где и какой город находится.

В космосе Сергей Прокопьев пробыл 197 дней. Фото: сообщество «Космонавт Сергей Прокопьев» в социальной сети vk.com

НА ВОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ КОСМОСА МОЖЕТ УЙТИ ПОЛГОДА

– Сейчас вы проходите реабилитацию после полета. А что это такое? Что надо делать, чтобы снова привыкнуть к гравитации Земли?

– В космосе мы по 2,5 часа каждый день занимаемся физкультурой, чтобы сохранять форму. Но из-за того, что по возвращении на Землю вестибулярный аппарат начинает конфликтовать с телом, недели две ты приходишь в себя. Потом ты восстанавливаешься, ходишь в бассейн и на массажи. Постепенно тебе увеличивают физическую нагрузку на суставы и мышцы. Вообще, курс реабилитации зависит от того, как долго ты находился в космосе. Если полгода, то и реабилитация полная будет идти полгода. Потом ты снова можешь пройти медицинскую комиссию, чтобы опять полететь в космос.

– А когда вы вернетесь домой – в Екатеринбург?

– Только после реабилитации, ближе к марту. К слову, передаю привет Екатеринбургу и поздравляю всех с наступившим Новым годом!

Перед возвращением на Землю Сергей Прокопьев с коллегами еще раз проверил скафандры. Фото: сообщество «Космонавт Сергей Прокопьев» в социальной сети vk.com

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