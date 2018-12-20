2018-12-20T11:38:48+03:00
Общество

Уральский космонавт Сергей Прокопьев вернулся на Землю

В 10.02 транспортный корабль «Союз МС-09» приземлился в казахстанской степи
Данил СВЕЧКОВ
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Перед тем как покинуть Международную космическую станцию, Сергей Прокопьев (в центре) сфотографировался на память со своими коллегами, с которыми ему предстояло вернуться на Землю. Фото: instagram.com/prokopyev_iss/Перед тем как покинуть Международную космическую станцию, Сергей Прокопьев (в центре) сфотографировался на память со своими коллегами, с которыми ему предстояло вернуться на Землю. Фото: instagram.com/prokopyev_iss/
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев вернулся на Землю! В четверг утром он вместе с астронавтом Европейского космического агентства Александром Герстоми и астронавтом NASA забрались на борт пилотируемого транспортного корабля «Союз МС-09» и отстыковались от Международной космической станции.

Экипаж пилотируемого корабля Союз МС09 благополучно вернулся на Землю.Cпустя 197 суток полёта космонавты вернулись на Землю

- Спускаемый аппарат совершил посадку в казахстанской степи 20 декабря 2018 года в 8:02 по московскому времени, - сообщают в «Роскосмосе». - Во время всех операций по возвращению экипажа командир корабля Сергей Прокопьев задействовал для переговоров с Землей дублирующую систему связи своего скафандра. Параллельно с Сергеем Прокопьевым репортаж о процессе посадки вел бортинженер-1, астронавт ESA Александр Герст.

В «Роскосмосе» отмечают, что возвращение на Землю прошло в штатном режиме и все три космонавта чувствуют себя хорошо. Всего Сергей Прокопьев с коллегами пробыл в космосе 197 суток. В экспедицию они отправились 8 июня.

Уральский космонавт чувствует себя хорошо. Фото: «Роскосмос»

Уральский космонавт чувствует себя хорошо. Фото: «Роскосмос»

24 декабря Сергей Прокопьев планирует рассказать о своем полете на пресс-конференции. После этого на 1-2 месяца он и двое других астронавтов отправятся на глубокую реабилитацию после экспедиции.

- За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительной экспедиции, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями, - добавили в «Роскосмосе».

Пока коллеги давали интервью иностранным журналистам, Сергей Прокопьев (справа) отдыхал. Фото: «Роскосмос»

Пока коллеги давали интервью иностранным журналистам, Сергей Прокопьев (справа) отдыхал. Фото: «Роскосмос»

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