50 дней жизни вне Земли: екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев рассказал о двух месяцах работы на борту МКС

30 Июль 09:48 2018-07-30T16:52:09+03:00

Всего полёт уральского астронавта продлится 187 дней. В программу входит ремонт станции и несколько выходов в открытый космос

Изменить размер текста: A A

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, отправившийся в полугодовую экспедицию на МКС, рассказал, как ему живется и работается вне весомости. Перед полетом он завел специальную страничку в социальной сети, где делится самими интересными и важными моментами полета.

Фото: группа Сергея Прокопьева Вконтакте

- Сегодня ровно 50 дней моей жизни вне Земли! Хотя "день" на борту нашего "космического дома" - понятие условное. МКС, вращаясь вокруг Земли, встречает рассвет 16 раз в сутки. Всего полтора часа разделяют рассвет и закат из окна иллюминатора. Вот где романтика! - написал уралец.

За это время Сергей Прокопьев принял участие в эксперименте "Профилактика-2". Космонавт выполнял комплекс упражнений на беговой дорожке, направленных на борьбу с мышечной дистрофией в невесомости.

Фото: группа Сергея Прокопьева Вконтакте

Также уральский космонавт освоил первые аккорды на гитаре, поболел за сборную России на чемпионате мира по футболу и сделал серию фотографий цепи Курильских островов, полуострова Камчатка и Антарктиды.

- Редкие моменты, когда Антарктида не закрыта облачностью, и можно разглядеть все величие и суровость этого континента. Всю жизнь мечтал попасть туда и увидеть своими глазами, как зарождаются айсберги. Начал из космоса. Белые точки, заметные на фото невооруженным глазом, и есть отвесные стены льда. Можно только представить их исполинские размеры, - поделился Сергей Прокопьев.

Фото: группа Сергея Прокопьева Вконтакте

Всего полёт уральского астронавта продлится 187 дней. В программу входит ремонт станции и несколько выходов в открытый космос.