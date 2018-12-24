«Запускать спутники - это как играть в дартс»: вернувшийся на Землю космонавт рассказал об экспедиции

В минувший четверг из космоса вернулся уральский космонавт Сергей Прокопьев. Он провел на Международной космической станции 197 суток. Это был его первый полет в космос. О том, как прошла экспедиция, свердловчанин рассказал на пресс-конференции.

ПРО ПЕРВЫЙ ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС В СКАФАНДРЕ

– У меня была мечта – просто увидеть горизонт Земли сквозь стекло скафандра и, раскинув руки, повисеть в таком положении. Вот это я и сделал.

ПРО ЗАГАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ПРОСВЕРЛЕННОЕ КЕМ-ТО В РОССИЙСКОМ КОРАБЛЕ «СОЮЗ»

– Уже в социальных сетях было много сказано про это. Хочу уверить: все что пишут – неправда. Не надо так плохо думать об экипаже. Все у нас было прекрасно. Мы взаимодействовали очень здорово. Экипаж отработал ситуацию настолько хорошо, что нам грех жаловаться. Что бы ни складывалось, экипаж готов. Профессионально показали себя все. А отверстие, просверленное изнутри, было, но когда оно появилось, ответят следственные органы.

Из космоса Сергей Прокопьев вернулся с зарубежными коллегами в минувший четверг. Фото: группа "Космонавт Сергей Прокопьев" в социальной сети vk.com

ПРО ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЗА БОРТОМ СТАНЦИИ

– За бортом мы выставили целую экспозицию различных образцов. Они периодически меняются. Плюс много оборудования радиотехнического там стоит, которое космонавты в процессе работы выносили на поверхность, устанавливали, подключали. Мы с Олегом Артемьевым (командир корабля «Союз-МС-08», вернувшийся на Землю в начале октября, - Ред.) установили приемо-передающее устройство «ИКАРУС». Работ на поверхности станции много. Много интересных вещей, которые предстоит людям после нас. Может, мы то же самое оборудование будем обслуживать не раз.

ПРО НЕОЖИДАННОСТИ В КОСМОСЕ

– Работа в космосе достаточно сложная и связана с риском развития неожиданных ситуаций. Неординарный полет у меня получился. Много событий, которые мы не очень ждали. Насчитали пять событий, которые произошли впервые в истории: ситуация с разгерметизацией из-за просверленного отверстия, прием в одни сутки двух грузовых кораблей. Тут же и применение нашими коллегами специальной капсулы для возвращаемых грузов – капсула отстреливалась. Но эти вещи нас не подкосили. Экипаж сплотился. Внутреннее состояние у экипажа было хорошим. Жаль было улетать, оставлять этот коллектив. Но я думаю, мы еще вместе поработаем.

После возвращения на Землю Сергей Прокопьев успешно прошел тест, который проверял, нормально ли работает его организм после того, как снова обрел свой вес. Фото: трансляция "Роскосмоса".

ПРО ЗАПУСК СПУТНИКОВ

– Меня назвали Человек-Космодром, потому что я запустил сразу четыре спутника в одном полете. Это напоминает игру в дартс – достаточно движения одного пальца, чтобы спутник набрал скорость, отошел от станции и начал работать самостоятельно. Это такая методика, когда космонавт вне корабля должен оттолкнуть от станции спутник с минимальным вращением по осям. Это мы учились делать на станции в не надутом скафандре. Спутники прибыли на станцию в грузовом корабле.

ПРО ПЕЧАТЬ ОРГАНОВ В КОСМОСЕ

– Мы впервые опробовали биопринтер на орбите. Олегу Артемьеву досталась ответственная и сложная задача – сразу же после прибытия на станцию ему пришлось распаковывать этот биопринтер. Надо понимать насколько это тяжело человеку, который только прибыл и не отошел от невесомости. Он справился. Я был его ассистентом. Мы напечатали хрящевую ткань и ткань щитовидной железы. Потом эти кюветы были заморожены. На Земле ученые будут смотреть насколько условия невесомости позволяют эффективнее печатать органы на биопринтерах.

Сейчас Сергей Прокопьев (справа) проходит реабилитацию - обязательную процедуру после возвращения из космоса на Землю. Фото: трансляция "Роскосмоса".

ПРО ФОТОСЪЕМКУ РОДНЫХ КРАЕВ С КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

– Я их не раз фотографировал и зимой, и летом. Мне повезло, что во время моей экспедиции было и летнее, и зимнее время. Интересно смотреть, как все меняется на планете. Открыл много прекрасных мест, смотря на которые с высоты, понимаешь, что ты хотел бы там оказаться. Теперь у меня мечта – побывать в тех местах, которые я увидел сверху. Придется совершить кругосветное путешествие по Земле.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

– Посадка прошла штатно. Это очень радует. Техника была отработанная – как по книге. Никто не получил никаких травм. Все здоровы, живы и были успешно эвакуированы из аппарата. Потом был выполнен тест – проверяли, как организм будет действовать в дальнейшем, ведь по возвращению на Землю ты получаешь плюс 80 килограмм к своему весу. Тебя заставляют делать упражнения. Все успешно. Думаю, ученые довольны результатами испытаний. Сейчас у меня идет восстановление. Я в начале реабилитации. Думаю с каждым днем буду чувствовать себя лучше и лучше.

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