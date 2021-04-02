«Увидел целующейся с другим мужчиной»: уральцу, убившему жену в суде, вынесли приговор

Суд приговорил Вячеслава Попова к 17 годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде 2 апреля вынесли приговор убийце многодетной матери из Первоуральска. 27-летняя Полина Драница, воспитывавшая троих детей, погибла у здания мирового суда.

37-летний Вячеслав подкараулил Полину по дороге в суд и начал бить ее ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туда женщина шла на процесс по административному делу о побоях. На Полину поднимал руку ее гражданский муж Вячеслав Попов. Трагедия разыгралась 18 марта прошлого года. 37-летний Вячеслав подкараулил Полину по дороге в суд и начал бить ее ножом.

Судья огласил приговор 2 апреля 2021 года. С момента убийства прошло чуть больше года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы спастись, она была вынуждена забежать в здание суда. Там остановить разъяренного мужчину попытался судебный пристав и случайный посетитель. Разъяренный мужчина набросился и на них. Удары ножом достались обоим. Как позже установило следствие, Попов ударил гражданскую жену ножом не меньше 13 раз. После этого он сбежал с места преступления. Вячеслава Попова задержали в тот же день в подъезде, где живет его мать.

Следствие полагает, что Попов ударил женщину ножом не меньше 13 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо убийства Полины Драницы Вячеслава Попова обвиняли еще в целом ряде преступлений. Среди них угон (по версия следствия однажды Попов угнал "ВАЗ" своей гражданской жены), попытка убийства двух человек и угроза убийством.

Судья Андрей Минеев признал Вячеслава Попова виновным в убийстве Полины Драницы. На одном из прошлых заседаний Попов заявлял, что зарезал гражданскую жену из-за того, что она ему изменила. Оказалось, что в день убийства он случайно увидел Полину с другим мужчиной. По крайней мере, на этом настаивает сам Вячеслав Попов. В суде зачитали его показания.

- Находясь в такси, случайно увидел Драницу, целующейся с другим мужчиной, - зачитал показания Попова судья Андрей Минеев.

Ближайшие 17 лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

К тому моменту ревнивец уже успел выпить алкоголя. Из-за этого ярость обуяла его вдвойне. Встретив Полину у здания суда, он начал высказывать ей претензии, быстро перешел к рукоприкладству, а затем достал складной нож, который всегда носил с собой.

Кроме того, Попова признали виновным в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, коим является судебный пристав. Во время нападения Попова силовик получил удар в руку, из-за чего ему пришлось длительное время лечиться.

Полина Драница в центре. Фото: ВК

В тот роковой день на помощь приставу подоспел случайный посетитель по фамилии Якин (как уточнил судья, в прошлом он был полицейским). Но Попов нанес удары ножом и ему - метил в голову и грудь. К счастью, мужчина закрылся руками. Его повреждения организму суд оценил, как легкие. Степень вреда для организма пристава суд оценил как среднюю.

В своих показаниях Попов уверял: он не догадывался, что перед ним представитель власти, и вообще заявил, что лишь оборонялся. Но этим показаниям судья не поверил. Ведь пристав был в форменной одежде.

В итоге Попова признали виновным по статье УК РФ 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», а также по статье покушение на жизнь двух лиц.

Попова оправдали только по одному из эпизодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также суд признал Попова виновным в угрозе убийством. Это произошло в начале февраля прошлого года. Вячеслав Попов избил свою сожительницу у дома, а после того как она уехала к маме, начал звонить и писать сообщения, в которых обещал ее убить.

В угоне вазовской «пятнадцатой» Вячеслава Попова оправдали. Суд пришел к выводу, что это машина была общей, и Попов имел право на ней ездить, а значит никакого угона не было. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что у Вячеслава Попова есть двое детей - восьми и двух лет.

С учетом всех преступлений Вячеслава Попова приговорили к 17 годам колонии строгого режима.Также Вячеслав Попов будет должен выплатить в пользу родственников Полины Драницы три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также больше 60 тысяч рублей за похороны.

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