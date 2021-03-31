«Скорая не смогла помочь»: в Новоуральске после игры умер хоккеист

У Владимира Черепанова оторвался тромб. Фото: страница в соцсети
В закрытом городе Новоуральске накануне произошел трагический случай. После игры скончался хоккеист местной любительской команды «Фортуна» Владимир Черепанов. Мужчине было 55 лет.
В этот день «Фортуна» играла с ХК «Альянс».
- У Владимира заболело сердце после матча – когда он пошел в раздевалку, - рассказали «КП» в Ассоциации любительского хоккея Новоуральска.
Медсестра концертно-спортивного комплекса Новоуральска, где играли команды, дала Владимиру таблетку и вызвала скорую. Но, к сожалению, приезд неотложки не помог.
Владимир играл на позиции левого защитника. Фото: Ассоциация любительского хоккея Новоуральска
- Медицинская экспертиза подтвердила, что у него оторвался тромб. Скорая помочь ему уже не могла, - добавили в Ассоциации любительского хоккея Новоуральска.
Владимир всю жизнь проработал в органах внутренних дел. Фото: страница в соцсети
Владимир Черепанов всю жизнь занимался хоккеем на любительском уровне. Также он служил в органах внутренних дел. У Владимира остались жена и дети.
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