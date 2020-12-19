На Урале детский тренер по футболу скончался от коронавируса

Фото: группа "МБУ "Спортивный клуб "Кедр" НГО" в соцсети "Вконтакте"

В Свердловской области от коронавируса скончался детский тренер по футболу. 18 декабря 2020 года Александр Вишневецкий ушел из жизни на 69-ом году. О его кончине сообщили в спортивном клубу «Кедр» в Новоуральске, где он и работал.

Отметим, Александр Вишневецкий родился 4 апреля 1952 году в Екатеринбурге. Вся его жизнь была связана со спортом и футболом. В 70-е годы, в составе сборной команды города по футболу, он становится Чемпионом Свердловской области среди юношей, обладателем Кубка Свердловской области и Чемпионом Свердловской области среди мужских команд, а также неоднократным победителем городских и областных турниров по мини-футболу. А после он закончил карьеру футболиста и стал тренировать детей.

Смерть от коронавируса подтвердили знакомые его семьи.