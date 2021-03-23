Сколько на самом деле лет Большому Шигирскому идолу, который старше Египетских пирамид

В 1890 году идол нашли рабочие золотого прииска под Кировградом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если читать новости зарубежных, да и российских сайтов, пишущих о науке, то можно подумать, что сегодня, 23 марта, произошла настоящая сенсация. Ряд изданий пишут, что ученые вновь исследовали Большой Шигирский идол, который находится в Екатеринбурге, и выяснили, что он был вырезан не 11,5 тысяч лет назад, как предполагалось ранее, а еще раньше – 12 250 лет назад.

Сам Большой Шигирский идол для науки очень важен. В 1890 году его нашли в торфе рабочие золотого прииска под Кировградом. Почти весь XX век он хранился в запасниках Свердловского краеведческого музея. Лишь в 1997 году его впервые исследовали с помощью радиоуглеродного анализа. Тогда выяснилось, что идолу около 8,5 тысяч лет. Но позже, в 2014 году, его исследовали вновь и тогда оказалось, что ему 11,5 тысяч лет. Настоящая сенсация – деревянный идол, найденный на Урале оказался старше Египетских пирамид (пирамида Хеопса была построена около 4 тысяч лет назад, - Прим. Ред.)

По одной из версий, узоры на Большом Шигирском идоле рассказывают историю сотворения мира, как ее понимали в древности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые сообщения о том, что Большому Шигирскому идолу вообще 12 250 лет изначально появились в издании New York Times. Американские журналисты поговорили об идоле с археологом Томасом Тербергером из Геттингенского университета в Германии. Он изучал древнюю скульптуру, найденную на Урале в составе научной группы. В нее же входили и российские ученые. В частности Светлана Савченко, главный научный сотрудник отдела древней истории народов Урала Свердловского областного краеведческого музея, работающая с Большим Шигирским идолом.

- Скорее всего это просто ошибка, - говорит Светлана Савченко. – Никакой новой даты нет. Я не знаю, зачем Томас Тербергер вот эту крайнюю дату опубликовал. Крайнее исследование проводилось в 2014 году. Никаких сенсаций в последнее время не произошло. Любую научную статью возьмите, там озвучен возраст – 11,5 тысяч лет.