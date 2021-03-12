Как живет Стефания-Марьяна Гурская из «Уральских пельменей»

Стефания-Марьяна Гурская переехала в Москву вместе с мужем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изначально в «Уральских пельменях» была только одна девушка – Юлия Михалкова, но после того, как шоу вышла на телеэкраны и обрело популярность, коллектив пополнился еще двумя представительницами прекрасного пола. Это были Илана Юрьева и Стафания-Марьяна Гурская.

Если Юлия Михалкова и Илана Юрьева схожи по типажу, обе знойные красотки, то вот Стефания покорила публику совсем не внешностью, хоть актриса тоже хороша собой, а своей харизмой. Однако блондинка с необычным именем и запоминающим говором покинула шоу в 2015 году. Рассказываем, как живет сейчас Стефания-Марьяна Гурская из «Уральских пельменей».

КТО ТАКАЯ СТЕФАНИЯ-МАРЬЯНА ГУРСКАЯ

Актриса родилась 9 января в 1992 году в украинском городе Львов. В этот день по католическому календарю как раз отмечают День Святого Стефана и именно поэтому малышку окрестили Стефанией, а родители дали имя Марьяна. По национальности она полька. Но вскоре вся семья Гурской перебралась в город Каменск-Уральский в Свердловской области. Тут и прошли детские годы артистки, а в 2009 году она переехала в Екатеринбург. Пока училась в институте, играла в команде КВН.

Девушка также снялась в комедийном сериале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А затем Стеша попала в «Уральские пельмени» в 2013 году. Многие зрители думали, что новенькой около сорока лет, хотят на тот момент девушке было всего 25 лет.

- Меня это жутко бесит (смеется). Но я понимаю, почему так происходит. Ведь я работала в коллективе, где все участники старше меня на 20-25 лет! Только представьте! И я играла там их жен. Конечно, люди будут воспринимать меня старше, - призналась она в интервью «комсомолке».

В 2015 года Стефания-Марьяна Гурская ушла из «Уральских пельменей». Сама она говорила, что уходит в никуда.

В "Уральских пельменях" она часто играла в одних сценах с Дмитрием Брекоткиным. Фото: Личный архив Стефании-Марьяны Гурской

ПОСЛЕ ШОУ

Но тогда Стефания-Марьяна не подозревала, что после ухода из «Уральских пельменей» начнется ее новая страница творчества. Девушку пригласили сниматься в кино. Гурская появилась в сериале «Гражданский брак», который вышел на телеканале ТНТ. Там она сыграла подружку главной героини и полностью раскрылась как комедийная актриса.

Но пока эта роль единственная у Стефании-Марьяны.

Фото: личная страница Instagram актрисы (уже не существует на просторах Интернета)

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Стефания-Марьяна Гурская глубоко замужем. Своего супруга Сергея она встретила еще во времена КВН, но тогда у парочки отношения не завязались, но зато была дружба.

- Сперва просто дружили, а потом стали встречаться. Он первый начал за мной ухаживать. Но все было взаимно, - вспоминала девушка.

Сергей успешный архитектор. В Екатеринбурге он проектировал несколько баров, а также аэропорт в Перми.

СТЕФАНИЯ-МАРЬЯНА ГУРСКАЯ СЕЙЧАС

Летом 2017 года Стефания-Марьяна Гурская участвовала в благотворительном фестивале по сбору средств на содержание квартиры для женщин с маленькими детьми, оказавшихся в затруднительных жизненных обстоятельствах. Сейчас она снимается в рекламе и видеоклипах. Будучи вегетарианкой пропагандирует здоровый образ жизни.

Сейчас Стефания-Марьяна вместе с мужем Сергеем живет в Москве. С недавних пор она удалила все страницы в соцсетях и пропала с радаров. Однако поклонники актрисы до сих пор помнят ее и задают вопросы на официальных страницах «Уральских пельменей».