Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 марта 2021 года

В Свердловской области продолжается прививочная кампания Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 159 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 88 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Синячихе, Красноуральске, Реже, Первоуральске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Камышлове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 78 181 человек, из которых 71 181 пациент полностью справился с заболеванием. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 172 человек.

На данный момент состояние 280 пациентов оценивается как тяжелое, 158 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 103 подключены к аппаратам ИВЛ. 1799 пациентов клиник находится в состоянии средней тяжести.

Также за сутки подтверждены 12 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале на 3 марта составляет 2 409 человек.

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