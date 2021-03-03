Когда подходит очередь на прививку, об этом предупреждают по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о том, как проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции в уральской столице. По его словам, сейчас уже можно сказать, что вакцинация внесла свою роль в общей эпидемиологической ситуации, но с осторожностью.

- Количество привитых пока не достаточно. По городу охват прививками составляет 4,6%. Можно говорить о защищенности 60%. Но с учетом количества уже переболевших, которые имеют защитные антитела от коронавируса эффективность есть, - рассказал Александр Харитонов.

На сегодняшний день, прививку от коронавируса в Екатеринбурге сделали 56 тысяч 600 горожан. Из них больше 10 тысяч - люди старше 65 лет. И желающих поставить прививку все еще не мало - на 2 марта своей очередь на вакцину записаны больше 62 человек. Ждать звонка от поликлиники иногда приходится не одну неделю.

- Не нужно волноваться, если вам долго не отвечают или не звонят. Все дело в том, что вас вносят в определенную очередь и при подходе этой очереди вам сообщат, когда вы должны прийти в прививочный кабинет и что для этого нужно, - рассказал Александр Харитонов.

Сейчас вакцину в Екатеринбурге можно поставить в 16 медицинских организациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас вакцину в Екатеринбурге можно поставить в 16 медицинских организациях. Это 46 прививочных кабинетов. Кроме того есть мобильная бригада, которая выезжает на организованные вакцинации. Так, например, недавно медики выезжали в ТЦ «Дирижабль».

- Такой опыт у нас был проведен в Дирижабле. Посмотрим, как это будет выглядеть на второй вакцинации 10 марта, как люди придут. Какая результативность будет. Здесь есть определенные сложности. Человек, который сделал прививку в торговом центре, на 21 день должен туда же прийти и сделать вторую прививку, - рассказал главный эпидемиолог.

Александр Харитонов рассказал, что некоторые горожане не совсем понимают, что важно поставить второй компонент прививки в том же месте, где ставили первый. По его словам, были случаи, когда люди ставили первую прививку в другом городе и требовали поставить вторую в больницах Екатеринбурга. Но, к сожалению, вакцинация пока не предусматривает таких случаев.

- Это очень сложно. У нас просто не заложено личных компонентов. Вот если будет вакцина ЭпиВакКорона, которой у нас было небольшое количество, и мы ее использовали, то там нет двух компонентов, там есть одна доза и вторая доза, которые равноценны. Тогда будет легче, - подчеркнул Александр Харитонов.

Напомним, что записаться на прививку можно на сайтах больниц. Здесь мы рассказывали как это сделать. Также очередь на вакцину можно занять по телефону 122.

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