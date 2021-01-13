В поликлиниках Екатеринбурга началась запись на прививку от коронавируса через интернет. Записаться горожане могут при помощи специальной формы, которую нужно заполнить на сайте медицинского учреждения.- Через некоторое время после того, как гражданин оставил заявку на получение прививки - чаще всего это несколько рабочих дней - с ним связываются из поликлиники, к которой он прикреплен, и приглашают на вакцинацию, сообщая время и дату, - рассказали «КП-Екатеринбург» в оперативном штабе Свердловской области.Ставить прививку от COVID-19 будут при наличии вакцины. Точные сроки по конкретному медицинскому учреждению не называют. Справка о наличии антител теперь для вакцинации не нужна.- Сейчас мы находимся на этапе массовой вакцинации, поэтому наличие справки не является нормой, - говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Она может быть рекомендована врачом, в том случае, когда человек переболел либо респираторной вирусной инфекцией непонятной этимологии, либо коронавирусной инфекцией. В этих случаях врач даже может потребовать сдачу анализа на антитела. Уже после этого будет приниматься решение о вакцинировании гражданина. Во всех остальных случаях справка обязательной не является.В настоящий момент в Свердловскую область завезли около 15 тысяч доз вакцины «Спутник V», в конце января в регионе привезут еще около 60 тысяч доз, а к весне на Средний Урал будет поставлено около 200 тысяч доз вакцины.Без предварительной записи пока вакцинируют: врачей, педагогов, сотрудников силовых ведомств, работников торговли, транспорта и учреждений с массовым пребыванием людей.Заявку на вакцинацию от коронавируса можно подать на сайтах больниц, к которым прикреплены районные поликлиники:1. Сайт Центральной городской больницы №2 – ссылка2. Сайт Центральной городской больницы №3 – ссылка3. Сайт Центральной городской клинической больницы №6 - ссылка4. Сайт Центральной городской клинической больницы №7 – ссылка5. Сайт Центральной городской больницы №20 - ссылка6. Сайт Центральной городской больницы №14 - ссылка7. Сайт Центральной городской больницы №23 - ссылка8. Сайт Центральной городской клинической больницы №24 - ссылкаЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему цифры в официальной статистике по коронавирусу отличаются от реальных: отвечает эксперт. Александр Соловьев заявил, что сейчас COVID-19 болеет больше людей, чем указано в цифрах врачей (подробнее)Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)«В день по 25 тысяч звонков»: замминистра здравоохранения Свердловской области о сложностях с вызовом врача. В эфире радио «Комсомольская правда» Елена Чадова рассказала, как получить бесплатные лекарства от коронавируса, хватает ли мест в больницах и когда заболеваемость пойдет на спад (подробнее)