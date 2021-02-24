Саженцы начинают покупать с начала весны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте прошлого года пандемия застала врасплох и садоводов, и дачников. Магазины, где можно было приобрести рассаду, и инструмент закрылись на неопределенное время. К счастью, в этом году подобных проблем не предвидится – магазины работают в обычном режиме, товар имеется в наличии. Поэтому все, кто весной готовит дачу и сад к лету смогут без проблем купить любые семена и саженцы в Екатеринбурге.

Где купить семена и саженцы в Екатеринбурге:

Ленинский район

«Хит сезона», ул. Амундсена, 63, 1 этаж (экомолл «Гранат»)

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

В каталоге есть семена картофеля, земляники, моркови, редиса, кабачков, патиссонов, тыквы, сладкого перца, фасоли, укропа, шпината, арбуза, а также лук-севок, горох и даже бонсай.

В наличии грунт, удобрения, укрывной материал, защита от насекомых и садовый инвентарь.

Кировский район

Гипермаркет «Дом», ул. Высоцкого, 50

Время работы: ежедневно с 8:00 до 22:00

Здесь можно купить семена овощей, газонных трав и ягод, лук-севок, семенной картофель, рассаду петуний, бегоний, декоративные кустарники и тую.

Верх-Исетский район

OBI, ул. Халтурина, 53, 1 этаж

Время работы: ежедневно с 8:00 до 23:00

Саженцы смородины, лайма, малины, груши, яблони, облепихи и жимолости, семена огурцов, томатов, картофеля, лука, редиса, кабачков, салата, свёклы и георгинов – все это можно купить в шаговой и транспортной доступности в гипермаркете Екатеринбурга.

Семена и качества продают в крупных торговых торговых центрах Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Железнодорожный район

«Сады России» ул. Якова Свердлова,34, 1 этаж

Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:00

Здесь можно купить семена всех распространенных в России овощей, фруктов, ягод и цветов. Кроме того в продаже есть редкие культуры, например свёкла «Мангольд Солджер», шпинат «Клиппер F1», фицифолия, белый пастернак и огуречная трава «Бораго».

Октябрьский район

«Садовод», ул. Куйбышева, 99а

«Питомник садовых растений», так написано на сайте магазина. Здесь продают бегонии, розы, герань, гортензии, ирис, каллы – всего более 40 наименований цветов, а также декоративные травы и злаки.

Чкаловский район

«Урожай», ул. Академика Шварца, 18\1

Время работы: с 9:00 до 20:00 (по будням) и с 9:00 до 18:00 (по выходным)

Здесь можно купить семена овощей, ягод, грибов и даже экзотических фруктов. Также в наличии газонная трава и семена донника.

Орджоникидзевский район

«Натуралист», ул. Машиностроителей, 14

Время работы: с 10.00 до 20.00 (пн-сб) и с 10.00 до 19.00 по воскресеньям

Садоводы, дачники и просто любители найдут здесь семена овощей, цветов, ягод, газонных, пряных и лекарственных трав, зеленых удобрений и экзотические растения.