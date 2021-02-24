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Общество

Синоптики рассказали, когда уйдут лютые морозы и какая погода будет в марте в Свердловской области

Ближайшие два дня в Екатеринбурге не стоит ждать потепления
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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