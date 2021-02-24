Синоптики рассказали, когда уйдут лютые морозы и какая погода будет в марте в Свердловской области

Штормовой ветер и лютые морозы – такое погодное предупреждение объявлено в Свердловской области на ближайшие дни. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до - 26 градусов. Уральские синоптики утверждают, что сейчас в регионе сохраняются аномальные температуры, которые на 9-18 градусов ниже климатической нормы. Холода останутся на среднем Урале до 25 февраля.- Циклон направляется к Омску и Новосибирску, завтра осадки и ветер на Урале ослабеют, крепкий мороз сохранится, но смягчится 26-27 февраля на 7-10 градусов. Однако, зима удержит позиции не только до конца февраля, но и в первой пятидневке марта, оттепели пока маловероятны, - отметила Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области.По данным синоптиков, самую низкую температуру зафиксировали 23 февраля в Североуральске -44 градуса.Также Галина Шепоренко рассказала, какая погода будет в марте.- Март в Свердловской области будет с обильными осадками, по температуре первый месяц весны ожидается близким к норме. Это минус 7 градусов, - заявила главный синоптики Свердловской области.