Родители Полины узнали о беременности дочери за три недели до родов. Фото: Instagram

Настоящей истерикой обернулась для 17-летеней Полины Фетисовой поездка в Москву на шоу «Бузова против Бородиной». Жительницу Среднеуральска позвали на съемки в качестве одной из ведущих блогеров среди мам-подростков. Главной темой выпуска стала проблема детской беременности в России.

Полина приехала в столицу вместе с дочерью Ульяной и матерью. Девушка рассказала, как отреагировал отец ребенка на известия о беременности. Тогда Фетисовой было 12 лет. При этом секс у подростков был лишь один раз. А родители Полины узнали о беременности лишь за три недели до родов, когда девочка уже не могла скрывать уволившийся живот.

- Я пришла к нему на урок труда и перед всем классом объявила, что жду ребенка. У него в руках был деревянный брусок, и он ударил меня им в висок. У меня закружилась голова, думала, что упаду. Он видел ребенка один раз в своей жизни, - рассказала девушка Ксении Бородиной и Владу Кадони.