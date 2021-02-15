Его часто сравнивают с Форрестом Гампом. Уже два с половиной года Андрей Шарашкин пешком идет по России. В это путешествие он отправился однажды рано утром, выйдя из столичной квартиры, и с тех пор идет километр за километром с рюкзаком за спиной. Но если Форрест Гамп за время своего путешествия ни разу не менял ботинок, то Андрей Шарашкин сменил уже пять пар. В воскресенье он дошел до Свердловской области.РАЗРЕЗАЛИ ПАЛАТКУ НОЖОМВолосы почти до плеч, связанные сзади в пучок, густая борода с проседью, на плечах непромокаемая куртка защитного цвета. Жителю Тюмени, Андрею Шарашкину, 55 лет, но за свою жизнь он повидал, пожалуй, больше, чем иные увидят за две.- До 2002 года служил в вооруженных силах, затем восемь лет работал в школе, преподавал историю, ОБЖ, вел кадетский класс, - вспоминает Андрей Шарашкин. – Тогда же с 2002 года мечтал отправиться в путешествие по России. Но все останавливало что-то.Даже после увольнения из школы он решился не сразу. Еще около 5,5 лет проработал в охране, затем уехал в Москву к брату работать.- Лишь в 2017 году окончательно решил, что все – пойду в путешествие, - вспоминает Шарашкин. – Я тогда встретился с ребятами, которые путешествуют по стране, кто на мотоциклах, кто на велосипедах. Разбудили они во мне мою мечту.Полгода подготовки, составление маршрута и вот, 2 июня 2018 года в четыре часа утра Андрей Шарашкин вышел из квартиры, в которой жил, и отправился на восток. У него был с собой рюкзак, спальный мешок, палатка и коврик.- Я тогда жил в городе Жуковcкий (40 км от Москвы, - Прим. Ред.). В первый день прошел 54 километра до станции Белые Столбы. Это небольшой населенный пункт под Москвой, - вспоминает путешественник. – На следующий день ноги сильно болели, поэтому решил, что отныне буду 25-30 километров в день ходить.В таком темпе он прошел Московскую область, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую, Краснодарский край, Ставропольский. А еще Дагестан, Адыгею, Калмыкию, Астраханская область, Волгоградскую, Саратовскую…- Свердловская область – 35-й мой регион, - делится Андрей Шарашкин. – Сюда я вошел со стороны Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас нахожусь в Североуральске.Когда лето и нет снега, он ночует в палатке. Зимой же охотно отзывается на приглашения своих подписчиков в соцсетях сделать привал у них. Пешком он тоже идет 90% своего времени. Но зимой и в северных регионах все же ловит попутку. Например, от Ханты-Мансийска до города Советский 310 километров. Из этого расстояния 35 километров он прошел, остальное проехал по заснеженной тайге.- Проблем за эти 2,5 года с людьми практически не было, - рассказывает Шарашкин. – Правда в Воронеже, когда я разбил палатку на диком пляже у санатория имени Горького и пошел осматривать город, кто-то украл у меня из нее телефон. Хорошо, хоть, запасной был. В Алтайском крае у меня украли рюкзак, а в Братске порезали тент палатки. До сих пор не понимаю зачем – ничего не украли. Какой мотив? Просто порезали тент, да и все.ОТПУГИВАЛ МЕДВЕДЯ СИГНАЛЬНЫМИ РАКЕТАМИЗа два с половиной года он прошел на своих двоих 24 368 километров. Из них лишь 4180 проехал – в основном по северным регионам. Одним из самых сложных и опасных этапов он называет пятидневное путешествие через степь в Калмыкии.- Ни населенных пунктов, ни людей. Пять суток шел без еды. Из того, что можно есть в сырую у меня только сосиски были. И воды почти не было – она на вторые сутки закончилась. Просто терпел и шел дальше, - вспоминает Андрей Шарашкин.Но настоящая беда едва не приключилась во время одного из привалов, когда путешественник установил палатку.- Я был в палатке, своими делами занимался и вдруг чувствую на себе чужой взгляд, - вспоминает Андрей. – Удивился. Трое суток никто мне не встречался. Оборачиваюсь и вижу – в десяти метрах от меня сидят восемь волков. Я чисто на автомате начал с ними разговаривать, не показывая страха. Даже не помню, о чем говорил. У меня была ракетница, чтобы отпугивать животных – они не выносят ее звука – но ракеты давно закончились. Минут десять волки меня слушали, а потом развернулись и ушли. А у меня потом еще минут 15 мандраж был.Позже, на границе Кемеровской области и Красноярского края ему встретился медведь. Правда, в этот раз ракеты у путешественника с собой были.- Он метрах в 500 от меня переходил дорогу, я три ракеты в небо выпустил, чтобы он ускорился и поскорее ушел, - говорит Андрей Шарашкин.Несмотря на то, что сейчас он в Свердловской области, до Екатеринбурга путешественник не пойдет. После Серова он свернет к Качканару, а затем отправится в Пермский край. Впереди, согласно маршруту, у него еще 2,5 года путешествий по центральным регионам России. А завершится все в Тюмени.- Тюмень – мой домой. У меня там сын находится уже взрослый, - добавляет Андрей Шарашкин. - Приду домой, сяду, напишу книгу и пойду дальше. У меня уже запланирован новый маршрут. Я ведь Россию еще не всю обошел.ВОПРОС РЕБРОМНа что живет путешественник, который 2,5 года идет по России В теплое время года Андрей Шарашкин живет в палатке. В зимнее останавливается у знакомых и подписчиков, которых на его страницах тысячи: «Вконтакте» - 8690, в Instagram - 1893, на YouTube – 1500. В дороге он зарабатывает доходами от статей на Дзене. Также ему помогают подписчики, Тюменский Союз ветеранов Афганистана и Тюменское Зауральское казачество.