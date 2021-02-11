Сейчас стрелок проходит повторную психиатрическую экспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жена уктусского стрелка Алексея Александрова, который в августе 2018 года убил в Екатеринбурге двух девушек, опубликовала информацию о поступившей ей угрозе. Юлии Александровой пришел по почте конверт с фотографиями бездыханных тел Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Ранее эти ужасающие снимки не публиковались в СМИ. Фото: личная страница Юлии Александровой во "ВКонтакте"

Снимки были сделаны на месте преступления.

Девушки были убиты в лесном массиве. Александров выпустил восемь пуль из модернизированной винтовки. Фото: личная страница Юлии Александровой во "ВКонтакте"

Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. Фото: личная страница Юлии Александровой во "ВКонтакте"

- Привет от мужа, - подписал конверт отправитель.

Кто именно отправил шокирующие фотографии супруге осужденного пока неизвестно. Но помимо этого Юлия Александрова опубликовала переписку с матерью Ксении Солтановой датированную 1 ноября 2020 года.

Переписка с матерью убитой Ксении Солтановой. Фото: личная страница Юлии Александровой во "ВКонтакте"

Сама же Юлия Александрова довольно кратко прокомментировала случившееся:

- Что это, если не угроза?! - написала жена стрелка.

Адвокат Алексея Александрова Данил Задорин в разговоре с «КП» заявил, что не знал о случившемся.

- Безусловно, это угроза. Нужно идти в полицию и писать заявление. В ближайшее время я свяжусь с Юлией и узнаю у нее подробности. Могу точно сказать, что сам Александров эти фотографии отправить не мог. У него их попросту нет, - пояснил адвокат.

Мы попытались связаться с матерью Ксении Солтановой, но женщина не ответила на звонок корреспондента.

Стоит отметить, что сейчас Алексей Александров проходит повторную психиатрическую экспертизу, назначенную в ходе апелляции. Свердловский областной суд признал екатеринбуржца виновным и приговорил его к пожизненному сроку.

В ходе слушаний стало известно, что Александров расправился с незнакомыми ему девушками по «приказу программы возмездия», а в его «буфере» накопились четыре убийства. На такой поступок его подтолкнули издевательства одноклассников в детстве.

- В ходе проведенного кругового осмотра были обнаружены цели, удовлетворяющие требованиям программы возмездия. Это программа, осуществляющая манипуляции с полученным мною уроном для его оптимизации, минимизац