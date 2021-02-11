Уральца, убившего знакомую и ее сына, задержали в Анапе спустя 26 лет

Фото: СК по Свердловской области

Нижнесергинский районный суд приговорили свердловчанина к тюремному сроку спустя 26 лет после преступления. По версии следствия, в посёлке Бисерть по улице Куйбышева ночью 16 августа 1993 года житель поселка Верхние Серги Дмитрий Дрягин, которому на тот момент был 21 год, убил знакомую 56-летнюю женщину и ее 33-летнего сына. Трагедия произошла из-за конфликта во время распития алкоголя.

- В ходе ссоры с целью убийства он нанес множественные удары знакомой женщине, в гостях у которой находился. Удары осужденный нанес в область лица, туловища, верхних и нижних конечностей потерпевшей, а также имеющимся на месте происшествия столовым кухонным ножом - в область передней поверхности грудной клетки, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Затем Дрягин стал избивать сына женщины. Помимо ударов руками и ногами, он ранил его тем же кухонным ножом, что и женщину. По данным прокуратуры, раны были по всему телу - на лице, туловище, руках и ногах. Мать и сын скончались на месте, а Дрягин скрылся.

Фото: СК по Свердловской области

Сотрудники полиции установили личность убийцы и объявили его в федеральный розыск. Попался Дрягин только спустя 26 лет, когда его остановили инспекторы ДПС в Анапе в августе 2019 года.

- Не имея при себе никаких документов, гражданин, вероятно, твердо уверовавший в то, что по прошествии стольких лет его уже никто не ищет, представился сотрудникам ГИБДД своими настоящими данными. После проверки по базе разыскиваемых лиц, подтвердившей, что этот гражданин уже давно разыскивается, мужчина был задержан и затем доставлен в Свердловскую область, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижнесергинский районный суд признал Дмитрия Дрягина виновным по пункту «з» 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вину в предъявленном обвинении Дрягин не признал.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски двух потерпевших: с Дмитрия Дрягина взыскали в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших по 2 миллиона рублей.