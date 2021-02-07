В Свердловской области из-за непогоды произошло три смертельных ДТП

В аварии на трассе Ивдель – ХМАО погибли две несовершеннолетние сестренки Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области из-за резкой смены погоды произошел всплеск аварийности. Только за утро, 7 февраля, по данным ГИБДД, на свердловских трассах произошло три смертельных ДТП. В страшных авариях на скользких дорогах погибли двое детей и трое взрослых.

Первая авария произошла около семи утра на 65 километре федеральной автодороги «Екатеринбург - Тюмень». Водитель автомобиля «Kia Rio» не справился с управлением и выехал прямо на встречу двум грузовикам «МАН» и «Volvo». Мужчина, находящийся за рулем иномарки, ехал из Тюмени в сторону Екатеринбурга.

- В результате происшествия погибли 31-летний водитель и 21-летняя девушка-пассажир автомобиля «Kia Rio». Еще один 24-летний пассажир легковушки госпитализирован в Белоярскую ЦРБ в тяжелом состоянии, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Через пару часов произошла еще одна смертельная авария. На 63 километре автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» водитель автобуса при обгоне попутной машины не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным автомобилем «Lada Priora».

Водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии госпитализированы в Режевскую ЦРБ. Второго пассажира «Lada Priora» спасти не удалось – он скончался на месте аварии.

62-летний мужчина, находящийся за рулем служебного автобуса, вылетевшего на встречку, вез со смены рабочего из Березовского в Реж. В ДТП они не пострадали. Водитель автобуса рассказал сотрудникам госавтоинпекции, что на 63 километре уже выехав на встречную полосу, он внезапно увидел автомобиль, который двигался ему навстречу. Чтобы избежать столкновения он затормозил, но заднюю часть автобуса занесло влево.

Еще через час авария на 116 километре автодороги Ивдель – ХМАО унесла жизни двух сестер восьми и десяти лет. Младшая девочка погибла до приезда медиков, старшая - уже в машине скорой помощи. Девочки ехали с папой со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя. В какой-то момент «Kia Rio» с мужчиной и детьми в салоне занесло и выкинуло на встречную полосу в лоб «Toyota Land Cruiser».

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Отец девочек в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ Югорска. В автомобиле «Toyota Land Cruiser» никто не пострадал. По данным ГИБДД, водитель «Kia Rio» не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные и метеорологические условия.

- На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия. Личности участников аварии устанавливаются. Известно, что в автомобиле «Kia Rio» находилась семья, жители города Нягань, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, накануне в районе Нижних Серег после столкновения «ВАЗ-2110» и «Skoda» погибли пять человек и еще трое серьезно пострадали. По предварительной версии, авария произошла из-за наледи на дороге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на контроль последствия этого смертельного ДТП .

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