Евгений Куйвашев взял на контроль последствия ДТП с пятью погибшими в Нижнесергинском районе

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на контроль последствия ДТП с пятью погибшими и тремя пострадавшими в Нижнесергинском районе, которое произошло накануне вечером.

- Он поручил Минздраву обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим. В настоящее время они госпитализированы в больницу Нижних Серег. Туда из Екатеринбурга оперативно направлена бригада специалистов, - рассказали в департаменте информационной политики.

Кроме того, профильным ведомствам поручено обеспечить взаимодействие с экстренными службами, чтобы установить обстоятельства и причины аварии.

Напомним, что «ВАЗ-2110» и Skoda столкнулись на трассе «Нижние Серги - Михайловск - Арти». По предварительной версии, авария произошла из-за наледи на дороге.