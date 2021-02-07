На нескольких свердловских трассах из-за непогоды ограничили движение Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловскую область после оттепели пришло похолодание и снегопады. Больше всего от резкой смены погоды пострадали автомобилисты – все дороги превратились в каток, который к тому же еще и присыпало снегом. Из-за резко изменившихся погодных условий за минувшие сутки произошел всплеск аварийности на дорогах.

- В 16 зафиксированных ДТП погибло 8 человек, еще 25 получили различной степени тяжести травмы, из них трое – дети. Только за утро воскресенья произошло несколько аварий с тремя погибшими. По этой причине начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поручил всем нарядам ДПС на постоянной основе патрулировать вверенные трассы с целью оказание помощи автомобилистам и пассажирам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Кроме того из-за погодных условий, госавтоиснпекторы, ввели ограничения на свердловских трассах. Так, в Каменске-Уральском ограничено движение междугородних автобусов. Также движение общественного транспорта ограничено на трассе «Екатеринбург-Невьянск», на участке с 1 по 41 километр. Движение всех видов транспорта ограничено на автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» со 105 до 145 километра, на автодороге «Верхняя Синячиха-Ирбит» - с 0 до 50 километра и на автодороге «Нижняя Салда-Алапаевск» - с 30-80 километра.

Проезд будет под запретом, пока коммунальные службы не приведут дороги в удовлетворительное состояние. Госавтоинспекторы региона рекомендуют водителям, особенно не имеющим достаточного опыта управления, отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, старайтесь выбирать пониженный скоростной режим, откажитесь от резких маневров, опасных обгонов и перестроений.

Также в ГИБДД напомнили, что водителям и пассажирам, в том числе и на задних сидениях, следует использовать ремни безопасности. Детей необходимо перевозить в специальных детских креслах, соответствующих росту и весу маленьких пассажиров.

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