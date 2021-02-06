Под Нижними Сергами из бензовоза, в который врезался Фольксваген, вылилось 30 тонн керосина

Иномарка столкнулась с полуприцепом бензовоза, который занесло. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На дороге между Нижними Сергами, Михайловском и Арти вечером столкнулись легковушка и бензовоз. В аварии три человека пострадали - двое взрослых и один ребенок.

- Все они находились в легковом автомобиле «Фольксваген», - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - Водитель бензовоза на повороте дороги вправо допустил занос полуприцепа. С ним и столкнулась иномарка, движущаяся по встречной полосе.

Из-за аварии в цистерне бензовоза образовалась пробоина. Через нее на дорогу вылилось больше 30 тонн керосина.

- Сотрудники Госавтоинспекции, которые находятся на месте происшествия сейчас устанавливают личности пострадавших, характер полученных ими травм, проводят необходимые процессуальные действия, - добавляют в ведомстве. - Движение на участке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, ограничено. Сотрудники МЧС устраняют последствия разлива топлива.