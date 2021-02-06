Пять погибли, трое пострадали: в районе Нижних Серег столкнулись ВАЗ и Skoda

После аварии на трассе было организовано реверсивное движение. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Уже третья за сутки серьезная авария произошла в субботу вечером в районе Нижних Серег. Сперва ночью столкнулись «Шевроле» и «ВАЗ», из-за чего погибли двое и еще двое пострадали. Затем ближе к вечеру «Фольгсваген» врезался в бензовоз, из-за чего в легковушке пострадали три человека, включая ребенка.

Однако самое страшное ДТП случилось здесь в восьмом часу вечера на трассе «Нижние Серги — Михайловск — Арти». При столкновении «ВАЗ-2110» и Skoda погибли пять человек и еще трое серьезно пострадали — их положили в реанимационно-хирургическое отделение. К месту аварии прибыли сотрудники полиции.

- Тревожное сообщение о столкновении двух транспортных средств поступило в дежурную часть по линии 112 в 19.23, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Столкновение произошло в районе седьмого километра обхода города Нижние Серги.

У отечественной легковушки были башкирские номера. Она ехала по склону вниз в сторону Екатеринбурга. Иномарка же двигалась в сторону Михайловска вверх. По одной из версий, «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. К месту ЧП выезжали семь нарядов ГИБДД. Личности людей, находившихся в машинах, уже установили.

Большинство погибших были из Башкирии. Фото: предоставлено Валерием Горелых

- Четверо погибших ехали в «ВАЗ-2110». Еще один - в Skoda, - поясняет Валерий Горелых. - Также в иномарке находились трое госпитализированных. Среди погибших граждане Башкирии Ададуров 1985 года рождения и Шаронов 1988 года рождения. Женщина, вероятно супруга, 1977 года рождения, еще один погибший Махмутов, и личность еще одного погибшего устанавливается.

На трассе сотрудники полиции организовали реверсивное движение, чтобы не образовалась пробка. По предварительной версии, причиной аварии могла стать наледь, образовавшаяся на дороге из-за холодов, которые пришли на место оттепели.