Купили машину и возвращались домой: под Нижними Сергами в ДТП погибли мужчина и женщина

Водитель и пассажир «Шевроле» выжили. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На дороге «Обход Нижние Серги» минувшей ночью столкнулись два легковых автомобиля - «Шевроле Круз» и ВАЗ-2114. Авария произошла в 01.25, когда 23-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, по которой ехала отечественная легковушка.

- В результате ДТП погибли 35-летний водитель и 25-летняя пассажирка ВАЗ-21114, травмы получили два пассажира Шевроле - молодые 21-летние парни, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Травмы у молодых людей не тяжелые. Их госпитализировали в больницу. В Госавтоинспекции уточняют, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Кроме этого при осмотре иномарки установлено, что стрелка спидометра замерла на отметке 150 километров в час, - добавляют в ведомстве. - Сотрудники полиции выяснили, что водитель иномарки имеет стаж управления транспортным средством 5 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2020-2021 году привлекался 3 раза.

Погибшие водитель и пассажир ВАЗа — жители Артинского района. В день аварии они купили машину в Екатеринбурге и возвращались на ней домой.