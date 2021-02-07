Столкнулись 20 машин: на трассе Екатеринбург - Челябинск произошло массовое ДТП

В сторону Челябинска дорога полностью заблокирована Фото: скриншот

На трассе Екатеринбург - Челябинск произошло массовое ДТП. Как рассказали подписчики группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», столкнулись 19 легковых автомобилей и большегруз. Из-за аварии на трассе образовался большой затор длиной в три километра. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Яндекс.Карты

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, как минимум три столкновения произошли в районе Сысерти.

- Затор образовался со 182-го до 185-го километра трассы. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС под руководством начальника районного отдела ГИБДД майора полиции Михаила Мишарина, - рассказал Валерий Горелых. - Возможно, кто-то из водителей превысил скорость и стал резко тормозить, либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга.

Сейчас сотрудники ДПС обеспечивают реверсивное движение на этом участке. Водителям рекомендуется объезжать место ДТП через село Патруши и Арамиль.

- Просьба ко всем водителям - по возможности, откажитесь от поездок, поскольку ситуация на дорогах очень сложная. Если же это невозможно, следует значительно снизить скорость, чтобы избежать подобных ЧП, - отметил Валерий Горелых.

Напомним, что из-за непогоды за минувшие сутки произошел всплеск аварийности на дорогах. В 16 ДТП погибло восемь человек, еще 25 получили различной степени тяжести травмы, из них трое – дети. Только за утро воскресенья произошло несколько аварий с тремя погибшими.

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