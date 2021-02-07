Фото: МЧС по Свердловской области

Сотрудники МЧС развернули пункт обогрева на месте массовой аварии на Челябинском тракте. Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников ДТП.

- В 12:40 поступило сообщение о массовом дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге М5 «Екатеринбург-Челябинск». Для обеспечения жизнедеятельности граждан на место происшествия был отправлен пункт обогрева Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Сотрудники МЧС также помогают убирать поврежденные автомобили с участка дороги. На месте работают 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Сейчас движение на этом участке запущено по резервной дороге.