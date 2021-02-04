ЧП произошло в микрорайоне Вагонка. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле полиция и следственный комитет разбираются в обстоятельствах шокирующего случая. Там компания подростков жестоко избила 13-летнюю ученицу седьмого класса.

БИЛИ ДО ПОЛУОБМАРОЧНОГО СОСТОЯНИЯ

Расправа над девочкой происходила во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31а. Ее удалось снять на видео жительнице одного из домов. На кадрах видно, как толпа подростков налетает на школьницу в розовом пуховике. Причем достается бедняжке, как от девчонки, так и от парней.

- Ее били и пинали ногами, свалив на землю. Били до полуобморочного состояния! Когда издевательства закончились, они просто оставили беззащитную избитую девушку лежать на снегу! – рассказала группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» женщина, снявшая видео.

Запись она слила в соцсети и ей сразу же заинтересовалась полиция и следственный комитет. Силовики выяснили, что пострадавшей оказалась 14-летняя школьница, но ее родители заявление не написали.

- Поводом стал словесный конфликт между двумя девочками, поставить точку в ссоре они решили на традиционном месте сбора компании, - говорит пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Все, кто участвовал в этом безобразном ролике, друг друга знают, это одна компания. Каких-либо телесных повреждений на потерпевшей визуально не обнаружено.

ДОЧЬ ОТБИЛАСЬ ОТ РУК

Пострадавшая девочка учится в 61-й школе, как и некоторые из нападавших. Драчунами оказались 14-летняя школьница 15-летний подросток. Остальным ребятам, которые просто наблюдали за происходящим, от 12 до14 лет.

- Раньше Маша (имена героев статьи изменены. – Прим. Ред) жила со мной. С моей стороны за ней был контроль, - рассказывает мама нападавшей девочки Светлана. – Но последние полгода она живет с сестрой. С ней у меня конфликт, который длится уже больше 25 лет. С тех пор, как Маша начала жить с тетей, она совсем отбилась от рук.

- Почему Маша живет с тетей, а не с вами?

- Она сама написала заявление в органы опеки и попечительства, сказала, что хочет жить с тетей, а не со мной. Родительских прав я не лишена. Даже не ограничена в правах. Я узнала об этом, когда мне пришли документы по почте.

- Почему Маша решила так сделать? У вас был с ней какой-то конфликт?

- Нет, никакого конфликта как такового не было. Просто с моей стороны за ней был контроль, а со стороны тети – вседозволенность.

- Вы говорите, что дочь отбилась от рук после того, как стала жить с тетей, а в чем конкретно это выражается?

- После того, как Маша попала под ее попечение, она начала курить. Я спрашиваю: кто дает тебе деньги на сигареты? Она отвечает: тетя. И в наглую курит при ней, а ведь Маше еще нет и 15 лет. Только 7 февраля будет… По учебе тоже скатилась, не аттестована уже по четырем предметам и учителям грубит.

Глава полиции Нижнего Тагила лично провел профилактическую беседу с подростками. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

- Вы говорили с дочерью о произошедшем? В курсе, из-за чего она побила пострадавшую девочку?

- Нет, еще не говорила. В этом сейчас разбирается прокуратура и СК. Пострадавшую девочку я понимаю, почему она не дала сдачи. Она одна, а их толпа. Напали как шакалы.

- Вы вините дочь в произошедшем?

- Да, я считаю, что она должна быть наказана по всей строгости закона. Сегодня она с толпой испинала девочку, а завтра пойдет и убьет человека за сказанное в ее адрес слово? А сестре должна быть наказана за попустительство. Именно под ее попечением ребенок стал таким, какой есть на данный момент.

В настоящее время со всеми участниками конфликта была проведена воспитательная беседа. Подростки принесли друг другу взаимные извинения. Тем не менее, нападавшие будут находиться под контролем инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних, с ними организуют профилактическую работу. Помимо этого, сотрудники окажут необходимую помощь, так как в ходе разговора с представителями подростков выяснился ряд семейных проблем, и проблем с обучением.

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