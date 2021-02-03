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В Нижнем Тагиле толпа подростков жестоко избила девочку. Жуткие кадры, от которых содрогнулся весь свердловский город, уже попали в сеть. По словам очевидцев, драка произошла во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31а.

- Ее били и пинали ногами, свалив на землю. Били до полуобморочного состояния! Но, к большому сожалению, в момент избиения поблизости не оказалось никого, кто бы мог вмешаться и остановить это зверство. Когда издевательства закончились они просто оставили беззащитную избитую девушку лежать на снегу! – рассказала группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» женщина, снявшая видео.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что на данный момент заявлений о случившемся в отделы полиции Нижнего Тагила не поступало.

- Распространяющейся в Сети ролик будет изучен сотрудниками службы по делам несовершеннолетних, а также будут установлены участники этого конфликта для принятия обоснованного решения, - рассказал «КП»-Екатеринбург официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.

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