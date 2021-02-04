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Полиция Нижнего Тагила установила личности подростков, которые причастны к избиению девочки. Нападавшими оказались 14-летняя школьница и ее 15-летний друг. Примечательно, что юноша уже стоял на учете в ПДН.

Фото: МО МВД Нижнего Тагила

На сайте полиции города появились фотографии детей на встрече с представителями МВД. На встрече присутствовал глава местного отделения МВД полковник Абдулкадыров.

Фото: МО МВД Нижнего Тагила

- Между девочками произошел конфликт, и старшая пригласила свою знакомую на разговор во двор дома, где обычно собирается компания подростков. Вместе с приятелем она решила поставить на место оппонента, несколько раз ударив ее по лицу и телу. Серьезных травм пострадавшая, к счастью, не получила, но на щеке остался синяк, - отмечают в полиции.