Избитой оказалась 14-летняя школьница. Фото: скриншот

Полиция Нижнего Тагила выяснила, из-за чего толпа подростков набросилась на девочку. Потасовка произошла 3 февраля в микрорайоне Вагонка, видео нападения сняла жительница соседнего дома. Пострадавшей оказалась 14-летняя школьница, но ее родители до сих пор не написали заявление. Однако, к проверке инцидента уже подключился Следственный комитет и прокуратура. Не исключено, что на нападавших могут завести уголовные дела.

- Поводом стал словесный конфликт между двумя девочками, поставить точку в ссоре они решили на традиционном месте сбора компании. Все, кто участвовал в этом безобразном ролике, друг друга знают, это одна компания. Сейчас всех доставили в отдел полиции № 17 Нижнего Тагила, на чьей территории и зафиксировано ЧП. Каких-либо телесных повреждений на потерпевшей визуально не обнаружено, - сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В СК напоминают, что полная уголовная ответственность наступает уже с 16 лет.

- Некоторые подростки, не желающие разрешать возникающие в их среде противоречия цивилизованным путём, прибегают к насилию как к наиболее эффективному, с их точки зрения, средству урегулирования конфликтов. В действительности же такие представители подрастающего поколения глубоко заблуждаются в выборе средств «общения» со своими сверстниками, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Уполномоченный по правам детей на Среднем Урале Игорь Мороков отметил, что конфликты детей в соцсетях слишком часто заканчиваются драками.

- Безусловно, это страшно. Но, к сожалению, подобная ситуация не нова. Как правило, они развиваются по одному сценарию: полемика в социальных сетях, перерастающая в конфликт, а затем это выливается в подобную жесткую и страшную развязку, - рассказал «КП» Игорь Мороков.

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