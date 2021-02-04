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В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности избиения школьницы, которое попало на видео. Как оказалось, к потасовке причастны 14-летняя учащаяся школы 41 и 15-летний подросток, который в сентябре прошлого года переехал в Дзержинский район из Пригорода, где состоял на учёте в ПДН. Их жертвой стала ученица 7 класса школы № 61.

Ранее в следственном комитете не исключили возбуждения уголовных дел.

- Между девочками произошел конфликт, и старшая пригласила свою знакомую на разговор во двор дома, где обычно собирается компания подростков. Вместе с приятелем она решила поставить на место оппонента, несколько раз ударив ее по лицу и телу. Серьезных травм пострадавшая, к счастью, не получила, - отметили в полиции.

Сейчас органы внутренних дел решают вопрос о привлечении к административному наказанию родителей подростков по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащие воспитание детей». Потерпевшая девочка проживает с бабушкой, которая является ее законным опекуном, а обидчик девушки — с мамой, в неполной семье, без отца.

- Парень, который принимал участие в избиении девушки, по пути домой сам подвергся нападению. Теперь у него под глазом синяк. Напрашивается выражение: «Бог не Тимошка, видит немножко». Вероятно, жизнь сама покарала его за поступок, который он совершил, - отметил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Уполномоченный по правам детей на Среднем Урале Игорь Мороков отметил, что конфликты детей в соцсетях слишком часто заканчиваются драками.

- Безусловно, это страшно. Но, к сожалению, подобная ситуация не нова. Как правило, они развиваются по одному сценарию: полемика в социальных сетях, перерастающая в конфликт, а затем это выливается в подобную жесткую и страшную развязку, - рассказал «КП» Игорь Мороков.

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