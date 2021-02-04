Грозит «уголовка»: Следственный комитет проверяет подростков, избивших девочку в Нижнем Тагиле

Избиение произошло в микрорайоне Вагонка. Фото: скриншот видео

Следственный комитет занялся проверкой школьников, которые толпой запинали девочку в Нижнем Тагиле. Поводом к проверке стал ролик с жестокой экзекуцией, который попал в местные соцсети.

В ролике видно, что сначала девушку бьет одна из сверстниц, а позже к расправе подключаются уже мальчики. Как рассказали в пресс-службе регионального СК, возраст всех участников потасовки еще уточняется.

Сейчас следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила СК проводит доследственную проверку.

- В ходе проверки лицам, применявшим насилие в отношении пострадавшей, будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия в их действиях признаков преступлений, предусмотренных статьями 116 УК РФ (побои) и статьи 117 УК РФ (истязание), - уточнили в Следственном комитете.

Также в СК отметили, что уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16-лет.

Доследственная проверка этого случая будет находиться на контроле прокуратуры.

Личности подростков, избивших девочку, уже установлены.

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