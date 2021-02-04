Полиция установила личности подростков, которые толпой избили девочку в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в микрорайоне Вагонка. Фото: скриншот видео

Полиция нашла подростков, которые толпой избили девочку в Нижнем Тагиле. Шокирующие кадры с экзекуцией попали в соцсети накануне. По словам очевидцев, инцидент произошел во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31а.

- Сотрудники ОВД в микрорайоне Вагонка, именно там произошел инцидент, уже установили личности и потерпевшей и драчунов. Полицейские уже выехали в учреждения, где учатся подростки, чтобы установить обстоятельства случившегося, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также проверкой этого случая занялся Следственный комитет и прокуратура.

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