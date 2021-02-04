«Конфликт в соцсетях вылился в жесткую развязку»: детский омбудсмен – об избиении школьницы в Нижнем Тагиле

Девочку избили в микрорайоне Вагонка. Фото: скриншот видео

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области подключился к проверке шокирующего случая, который произошел в Нижнем Тагиле. Там группа подростков толпой избила девочку. Инцидент с издевательствами попал на видео.

Проверкой потасовки уже занялся Следственный комитет. В ведомстве рассказали, что нападавшие были в возрасте от 14 до 16 лет. Пострадавшая школьница в этом же возрасте.

Детский омбудсмен Игорь Мороков в разговоре с «КП» отметил, что обычно у подобных конфликтов в среде подростков одни и те же причины.

- Безусловно, это страшно. Но, к сожалению, подобная ситуация не нова. Как правило, они развиваются по одному сценарию: полемика в социальных сетях, перерастающая в конфликт, а затем это выливается в подобную жесткую и страшную развязку, - считает Игорь Мороков.

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