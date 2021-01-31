Задерживать людей начали с первых минут несанкционированного митинга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31 января 2021 проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Сейчас политик находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Туда он попал сразу после возвращения из Германии.

На месте работают полиция, ОМОН, ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 января 2021 жители уральской столицы во второй раз вышли на улицу, не смотря на предупреждения об отсветственности со стороны сотрудников МВД. Ранее полиция предупреждала горожан об уголовной ответственности за призывы на митинг, а департамент образования попросил родителей проконтролировать, где их дети будут находиться в этот день. Как сообщают корреспонденты «Комсомолки», пока все проходит мирно, но уже есть задержанные.

На несанкционированную акцию пришло чуть больше 2,3 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту информацию подтвердили в Министерстве общественной безопасности Свердловской области. По данным ведомства, в Екатеринбурге задержали 32 участника несанкционированного митинга. Это вдвое больше, чем во воремя несанкционнированных митингов 23 января 2021.

В том же ведомстве уже назвали предварительное число участников. Пока количество людей на шествии достигает около 2300 человек.

В 15 часам люди начали расходиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Провокаций замечено не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, накануне следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 23 января. Подозреваемым грозит срок до 5 лет тюрьмы.

31 января жители уральской столицы во второй раз вышли на улицу, не смотря на запреты сотрудников МВД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый несанкционированный митинг прошел 23 января. В тот день в Екатеринбурге стоял тридцатиградусный мороз, но и это не испугало горожан. На акции по данным все того же Министерства общественной безопасности насчитали три тысячи человек. Тогда же горожане закидали сотрудников ОМОН снежками. Основные задержания происходили в сквере у Дтрамтеатра. Позже стало известно, что силовики задержали 14 человек.

Пока что шествие проходит мирно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32 человека уже задержали - они участники несогласованной акции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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