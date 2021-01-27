Екатеринбургский школьник, пытавшийся убить учительницу молотком, избежал колонии

На предыдущем заседании подросток отказался общаться с журналистом "КП" Фото: Евгений СТОЯНОВ

Екатеринбургский школьник, который напал на собственную учительницу с молотком, избежал уголовного наказания. Вместо этого парня отправили на лечение.

Приговор для 16-летнего Даниила огласили в Кировском районном суде Екатеринбурга. По версии следствия, девятиклассник решился на нападение после того, как Марина Заболотная заставила его выучить стих. Парень этого не сделал, и учительница пригрозила поставить ему двойку за четверть. Даниил не придумал ничего лучше, как отомстить педагогу. Парень вооружиться молотком, который он раздобыл, когда помогал родителям с ремонтом квартиры. Также девятиклассник взял с собой нож.

Школьник подкараулил Марину Заболотную, когда она шла домой. Но когда парень начал наносить ей удары, женщина не растерялась. Учительница сумела выбить у парня молоток. После этого Даниил достал нож, но женщина смогла отобрать и его.

Следователи завели на парня уголовное дело о попытке убийства. 27 января по этому уголовному делу состоялся приговор.

- Применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кировского районного суда.

КСТАТИ

Как стало известно «КП», школьник поступил в «Лицей милиции». Но, скорее всего, после сегодняшнего приговора парню придется расстаться с мечтой стать полицейским.

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