Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 января 2021 года

В Екатеринбурге сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 358 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 115 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения COVID-19 приходятся на Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Ивдель, Кировград, Ревду, Реж, Невьянск, Новую Лялю, Красноуфимск, ЗАТО Свободный и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших опасной инфекцией в Свердловской области составляет 68 662 человека, из которых 61 185 случаев завершились полным выздоровлением. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 370 человек.

На данный момент состояние 443 пациентов оценивается как тяжелое, из них 279 размещены в палатах реанимации, 191 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки по состоянию на 26 января 2021 года в регионе зафиксировано 18 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 956 человек.

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