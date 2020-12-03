Чтобы пригласить священника нужно обратиться к врачу. Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге священникам разрешили посещения «красных зон». Так называются больничные корпуса, где лечатся больные коронавирусом.

Екатеринбургская епархия уже составила список клириков, которым разрешено посещать «красные зоны».

- В настоящее время в Екатеринбурге отработана практика посещения священником пациентов с коронавирусом в больницах. Одними из первых посетили «красную зону» руководитель отдела социального служения протоиерей Евгений Попиченко, руководитель информационного отдела протоиерей Максим Миняйло, настоятель храма Иннокентия Московского иерей Илия Александров и другие клирики еперахии, - рассказали в епархиальном отделе социального служения.

Отец Евгений Попиченко рассказал, что нужно сделать больному COVID-19 для того, чтобы пригласить священника в больницу.

- Больной должен обратиться к заведующему отделения и получить от него разрешение на визит священника. Далее тот приезжает в учреждение, сотрудник больницы помогает надеть одноразовый защитный костюм (после завершения посещения – помогает снять средства защиты) и получает допуск в палату к больному. Совершает церковные Таинства исповеди, соборования и причастия, -уточнил священник.

В епархии уточнили, что обычно больницы выдают священникам средства индивидуальной защиты. Фото: Екатеринбургская епархия

Отец Максим Миняйло добавил, что симптомы коронавируса могут действовать на душевное состояние больного угнетающе, поэтому «Духовное окормление для таких людей особенно важно».

В епархии уточнили, что обычно больницы выдают священникам средства индивидуальной защиты. Но на всякий случай у Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии есть в наличии 100 защитных костюмов и 50 очков, предоставленных Фондом святой Екатерины. Эти средства священникам и добровольцам выдают по запросу.

В настоящее время Министерство соцполитики Свердловской области разрешило священникам Екатеринбургской епархии посещать пациентов с COVID-19 в трех больницах города. Речь идет о центре социального обслуживания «Малахит» на Уралмаше, пансионате для престарелых и инвалидов на Уктусе и Доме-интернате для умственно отсталых детей на Вторчермете.