«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом

Я заболела 16 ноября, но "ковид" подтвердился только через полторы недели. Фото: Юлия СТАЛИНА

Как бы я себя не защищала от коронавируса: ограничивала количество контактов, перестала посещать торговые центры, кафе и кинотеатры, но «ковид» все равно пришел в мою жизнь. Я заболела 16 ноября – заразилась от мужа, а тот от своего коллеги. Днем того же дня я отправилась в поликлинику по месту жительства - в селе Балтым.

ДОКТОР, СКАЖИТЕ, ЧТО У МЕНЯ «КОВИД»!

В обед в больнице было безлюдно. Я подумала «Вот повезло, не придется стоять в очереди». И правда, ждать не пришлось, терапевт принял меня через 5 минут.

- Головная боль, слабость, температура 37, 5, - перечисляю я симптомы.

Без лишних разговоров врач открывает мне больничный и тут же предлагает сдать тест на коронавирус в соседнем кабинете. Бесплатно.

- Мазок будет через пять дней. Лечение мы вам прописываем стандартное. У вас ОРВИ, но не простое. Приходите в пятницу, - загадочно говорит доктор.

Мне прописали противовирусные «Ингавирин» или «Арбидол», капать «Грипферон» и пить витамин «С» и «Д». Ну и самое главное – употреблять много теплой воды.

Всю неделю температура не поддавалась попыткам ее сбить, бесконечно болела голова, как будто она туго перемотана скотчем. Работать было невозможно, сфокусироваться больше чем на 10 минут на телефоне или компьютере было непростой задачей. У мужа, который также сел со мной на карантин, и вовсе пропало обоняние. Мы приготовились, что тесты на коронавирус придут положительными и перестали выходить из дома.

Но в пятницу пришлось вновь идти в больницу, чтобы получить результаты ПЦР.

- Ваш тест еще не пришел, он будет в понедельник. Но не ждите положительного результата, - прямо сказала мой лечащий врач.

- Почему? - спросила я. Но в ответ врач лишь мило улыбнулась.

Я не ипохондрик, но по моим ощущениям, со мной случилось не просто ОРВИ.

- Вам нужно на КТ. Я дам направление, поедите в Верхнюю Пышму в центральную больницу.

«КРАСНАЯ ЗОНА, НЕ ВХОДИТЬ»

КТ делают в стационаре Верхнепышминской городской больницы им. Бородина. Сейчас там лечат пациентов с коронавирусом. Чтобы туда попасть, пришлось 7 минут звонить в двери. В приемном покое более двадцати человек - из защитных средств на них только маски. У всех в руках направления на КТ. Зато весь персонал похож на миньонов: закрытые желтые комбинезоны, очки на половину лица, маски. Вокруг суета.

- Давайте документы и направление. Ждите, - говорит медсестра в желтом защитном костюме, протягивая мне руку.

Через пятнадцать минут ожидания меня и еще шесть человек отправляют на КТ. Я иду в сам госпиталь. Здесь все вперемешку: у кабинета КТ длинная очередь из кашляющих людей.

- Вы тоже с положительным на коронавирус? - спрашивает женщина, занимающая после меня очередь.

- Нет, мой результат еще не пришел, - опешив, говорю я, и на всякий случай отодвигаюсь от нее подальше.

- А я уже второй раз в ноябре делаю. Первый раз тест был отрицательный, после посещения больницы, у меня симптомы появились, - вздыхает она.

Здесь же в коридоре на кушетках лежат люди, которые лечатся в стационаре – видимо, не всем хватает места в палате . В основном это пенсионеры. В другом конце коридора вход в реанимационное отделение.

Очередь двигалась медленно. На каждого пациента уходило по десять минут, поэтому ожидание длилось полтора часа. Пока ждала, мимо меня провезли четыре тележки с трупами. Людей в черных мешках выкатывали из реанимации, двигаясь в сторону лифта.

- Она не дышит, - кричит медсестра на другом конце коридора.

К кровати, где лежал пациент, подбежали несколько сестер. Мимо меня опять промчалась каталка в сторону реанимации, на ней была пожилая женщина. Через полчаса обратно вывезли тело в черном пакете.

- Жалко бабушку, - обсуждают между собой две медсестры, которые пробежали мимо кабинета КТ.

Моя очередь все-таки подошла спустя полтора часа. КТ сделано, результат придет лечащему врачу.

Лечение при коронавирусе и ОРВИ назначают одинаковое. Фото: Юлия СТАЛИНА

«У ВАС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ? СТРАННО»

Простудные симптомы появились у меня в среду, 16 ноября. Результаты бесплатного теста должны были прийти в течение пяти суток. Но когда у вас несколько дней держится температура 38,5, ждать уже становится невмоготу. Поэтому в воскресенье я решила сдать платный дистанционный тест – за 2100 руб. Курьер «Хеликса» приехал к 8:00. Мазки сделали за пять минут. Результаты пообещали прислать в течение двух суток.

А в понедельник нас уже ждал на прием лечащий врач.

- Тесты у вас отрицательные, легкие чистые. Мы готовы вас выписать, - с порога заявил доктор.

- Но я еще плохо себя чувствую. Температура то повышается, то снова падает. Голова болит и слабость, как при простуде. Может, продлим еще на несколько дней? Тем более мы еще один тест на «ковид» сдали, результаты только завтра, - возразила я.

Больничный продлили еще на три дня. Нужно было убедиться, есть ли коронавирус или нет.

- Почему нельзя открывать-закрывать больничный дистанционно. А вдруг у нас коронавирус, а мы ходи всех заражаем?- спросила напоследок я.

- Мы работаем так, как нам сказало руководство, - кратко объяснил терапевт. – Открыть или закрыть можно дистанционно, но не у всех получается. То система зависнет, то люди не могут разобраться. А кому-то нужен больничный в бумажном виде.

Во вторник пришел положительный тест. Но попытка дозвониться до больницы в очередной раз оказалась безуспешной. В итоге в среду мне снова пришлось идти в больницу на прием.

- А у вас что, положительный? Странно. Ну, будем вас оформлять, это надолго, - предупреждает врач.

Оформили, вручили бумажку с лечением. Она не отличалась от той, что мне дали при ОРВИ еще неделю назад. Сказали, сидеть дома и ждать звонка от Респотребнадзора. На повторный тест позвали в понедельник.

«ВАШ ТЕСТ НАМ НЕ ПОДХОДИТ!»

Сдавать повторный тест на коронавирус нужно было в 8 утра. У процедурного кабинета к этому времени уже стояло больше десяти человек. У все одна и та же цель.

- Зачем вы пришли? Мы должны были к вам домой приехать. Вы же заразные, - крикнула мне медсестра, увидев меня.

- Вы сказали прийти, вот мы и здесь, - смущенно отвечаю я.

- Значит, я забыла вам позвонить. Сдавайте уже тут, - пожала плечами она.

После того, как у меня взяли тест, я спросила у врача, когда он будет готов. Мне ответили «минимум пять дней». Так как самочувствие мое было хорошее и я хотела поскорее закрыть больничный, я предложила сдать тест в другой лаборатории.

- Нам такой вариант не подходит. Я не смогу его засчитать. Наша больница работает с тестами лаборатории Роспотребнадзора и «Гемотеста», - выдала врач.

Я хлопаю глазами и удивленно спрашиваю «что за монополия такая».

- Вот есть флюорография и есть рентген. Вот ваш «Хеликс» это флюорография, которая не дает полных данных о диагнозе. У нас был случай, когда я выписала женщину по результатам ее теста, а потом пришел наш тест положительный, - настаивает доктор.

- Лаборатории, которые делают тест, имеют лицензию. Как же так?

- Давайте так, вы приходите в пятницу. Можете сделать свой тест, но не факт, что мы его примем. Я по этому вопросу позвоню нашему инфекционисту. Спрошу, можно ли вас выписать, - выпроваживая меня из кабинета, закончила она.

Я сделала тест в другой лаборатории. В восемь утра я уже стояла с готовым отрицательным тестом. В этот день я была готова отвоевывать право закрыть больничный. Даже написала в операштаб, чтобы узнать, могут ли не принять мой тест. Но меня все-таки выписали, потому что тест, сделанный в бесплатной поликлинике, тоже был готов.

ЧТО ГОВОРЯТ В ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Могут ли врачи отказываться принимать тесты из других лабораторий?

- На территории Свердловской области работает 35 лабораторий, допущенных к обследованию граждан на COVID-19. Все результаты, полученные в данных организациях, могут быть представлены в медучреждения для подтверждения/снятия диагноза.

- Можно ли открыть дистанционный больничный?

- Пациенты с диагнозами ОРВИ и коронавирусом могут открыть электронный больничный. Также дистанционно могут и закрыть больничный, не посещая поликлинику, по согласованию с врачом, в том случае если открыт электронный формат больничного. Сегодня в электронной системе ФСС действительно есть временные трудности. Неполадки устраняются. Пациенты за разъяснением конкретной ситуации могут обращаться к лечащему врачу, к руководству медицинского учреждения или в вышестоящие инстанции.