Во время этого же разговора сотрудник больницы признался пожилой женщине, что ожидал ее смерти через 5–10 минут после того, как ее привезли в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медбрат городской больницы № 14 Екатеринбурга заявил пациентам с коронавирусом о своем желании убить их. Об этом со ссылкой на родственников госпитализированных сообщает Mash. По словам внучки пациентки по имени Валентина, медбрат Максим признался ее 80-летней бабушке, что ожидал ее смерти в течение 5-10 минут после того, как ее доставили в отделение.

–Ее положили в хирургическое отделение по какой-то причине, и она пробыла там 34 дня, из которых 7 – в реанимации. В реанимацию ее положили не сразу, потому что сказали, что нет мест, есть те, кому хуже. У нее изначально было плохое самочувствие. В больнице ей тоже было плохо, она не могла говорить, звонила буквально раз в день. Говорила, что все плохо, что не может дышать. Потом она упала в обморок. В итоге ей провели лечение, она очнулась, и ее перевели обратно. Но в реанимации случилась интересная история. Медбрат Максим сказал бабушке: «была бы моя воля, я поставил бы всем уколы, чтобы вы все здесь сдохли, - рассказывает внучка пациентки.

Позже бабушку выписали из «красной» зоны больницы, врачи заявили, что «коронавирус закончился». Однако, 6 декабря пенсионерке снова стало плохо.

- Сказали, что у нее пневмония и поражение легких на нее сильно влияет. При этом в рекомендациях написали, что состояние удовлетворительное, но нужно купить аппарат-небулайзер. Но ночью она громко крикнула, естественно все подумали, что у нее схватило сердце. У нее раньше был инфаркт, мы вызвали скорую, но в итоге ей сказали, что это просто пневмония, - добавила внучка пациентки.

На данный момент общее число случаев коронавируса в Свердловской области составляет 47 835. С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончалось 1 076 человек. В ближайшее время на Среднем Урале начнется вакцинация, ожидается поставка 4 700 доз препарата «Спутник V». В числе первых прививки получат врачи, учителя и представители силовых структур

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