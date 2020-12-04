Первую достаточно крупную партию – не менее 4,7 тысячи доз «Спутника V» обещают прислать со дня на день Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшее время в Свердловской области начнется вакцинация от коронавируса. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в регион доставят 4 700 доз «Спутника V».

В первую очередь прививать будут врачей из ковидных госпиталей, учителей и силовиков.

- Буквально на днях президент говорил, что в течение нескольких дней будет выпущено больше двух миллионов доз. Это позволит дать старт важному с клинической точки зрения этапу, когда иммунизацию пройдут желающие из групп риска, - написал глава Среднего Урала в своем блоге.

Полный список больниц, в которых будут ставить прививки от COVID-19, можно посмотреть здесь. В список вошли 18 больниц региона, в том числе екатеринбургские ГКБ №14 и №40, ЦГКБ №24.

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