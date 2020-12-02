В первую очередь прививки от коронавируса будут ставить медикам и педагогам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило список больниц, куда поступит вакцина от коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. В документе представлен перечень медицинских организаций, ответственных за проведение вакцинации и прописаны требования к работе врачей.

- Этот документ регламентирует всю необходимую подготовительную работу: утверждение списка больниц, обеспечение условий транспортировки и хранения вакцины (к ним есть особые требования), обучение медработников работе с вакциной и так далее, - рассказали в оперштабе.

В список вошли 18 больниц региона, в том числе екатеринбургские ГКБ №14 и №40, ЦГКБ №24. Всего в эти медучреждения направлены 3 730 доз вакцины.

Согласно приказу, тем свердловчанам, которым будет поставлена прививка, необходимо перед вакцинацией заполнить анкету и затем вести дневник состояния здоровья на портале госуслуг. Напомним, что в первую очередь прививки от коронавируса будут ставить медикам, педагогам, сотрудникам торговли и людям из групп риска.

Фото: скриншот приказа

Фото: скриншот приказа

Напомним, что тестовую партию вакцины от коронавируса завезли в Свердловскую область в сентябре. На ней специалисты ставили «эксперименты». Например отрабатывали соблюдения условий хранения – температурного режима в -18 градусов и логистику. В конце того же месяца вакцину поставили первым добровольцам.

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