«Объективных факторов, чтобы бояться, нет»: на Среднем Урале первые добровольцы поставили прививку от COVID-19

Фото: оперштаб Свердловской области

В Свердловскую область в начале недели завезли тестовую партию вакцины от коронавируса. Как ранее рассказывали в региональном оперштабе, на ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании.Такие, как, например, соблюдение условий хранения. Кроме того, было заявлено, что в скором времени будут определены группы людей, которым поставят прививку в первую очередь.

Первые добровольцы поставили прививку от COVID-19 уже сегодня - через четыре дня после появления вакцины в регионе. Ими стали два уральских медика - главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин и заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова.

Фото: оперштаб Свердловской области

По мнению первого добровольца - Алексея Столина, с инфекцией можно бороться только двумя способами. Первый - это естественный иммунитет, который человек получает, уже переболев каким-то заболеванием. Второй - это искусственный иммунитет, который можно получить только с помощью вакцины. По словам медика, это более правильный и прогрессивный способ. Кроме того он отметил, что не сомневается в действенности прививки.

- Я тоже отношу себя к российским ученым. Что ж я сам себе верить не буду? Конечно, доверяю. Кроме того, первая фаза клинических испытаний прошла и результаты опубликованы. Объективных факторов, чтобы бояться, - рассказал Алексей Столин.

Второй доброволец также высказалась за вакцинацию от коронавируса. По ее словам, в медицинской сфере очень ждали вакцину от COVID-19.

- У нас бывают разные пациенты. Есть ковидные, есть с пневмонией. Конечно, врачи тоже заболевают. Поэтому мы очень ждали новую вакцину. Прививаться не страшно и нужно это делать, - рассказала Лидия Лодочникова.

Как рассказали в опрештабе, вакцина двухфазная. Это значит, что через три недели сегодняшним добровольцам будет поставлена вторая прививка. Медики будут находиться под постоянным наблюдением - за самочувствием первых вакцинированных будут следить коллеги из медучреждений, где работают врачи.